A Coruña y Oleiros lideran el reciclaje de papel y cartón en el área metropolitana

Los vecinos de A Coruña y Oleiros son los que más papel y cartón han reciclado de todo el área metropolitana durante los últimos tres años. Así lo desvelan los datos hechos públicos por Ecoembes (Ecoembalajes España, S.A.), entidad encargada de la gestión de esta fracción, además de la de envases ligeros. En el primer caso, en 2019 los kilogramos recogidos de media por habitante al año fueron de 19,2 y en el segundo, de 19,70, es decir, los oleirenses son los que más separan el papel y cartón. En el extremo contrario se encuentra el municipio de Abegondo, con el peor dato. El pasado año se registró una recogida de 9,80 kilogramos al año. El segundo peor puesto es para Cambre, con 10,80.

Los buenos números registrados en A Coruña y Oleiros se repiten también en 2018 y 2017, aunque en estos dos últimos años fueron los vecinos de la capital comarcal los que más papel y cartón depositaron en el contenedor específico para el papel y cartón. El carácter urbano de estos dos concellos provoca que haya muchos más contenedores y más facilidades para reciclar en comparación con otros lugares más rurales, donde es más difícil encontrar el colector azul. Prueba de ello es que Abegondo es el que menos separa de esta fracción.

El tercer municipio con mejor dato es Arteixo, que en 2019 registró 17,60 kilogramos por habitante. El pasado año fue el primero completo con el nuevo sistema de basuras implantado por el Concello. En el último completo con el Consorcio As Mariñas, en 2017 la cifra fue de 11,3, lo que supone que actualmente se ha mejorado considerablemente. En este caso particular, el número de puntos con colectores específicos de papel y cartón ha crecido de forma importante respecto al anterior modelo. De 2018 no hay datos, ya que parte del año la gestión fue del ente comarcal y la otra de la Administración local.

Betanzos también tiene buenos datos. En 2019 los vecinos del municipio depositaron 17,10 kilogramos al año, según los datos de Ecoembes. En Culleredo fueron 16,80, en Sada 16,40 y en Bergondo 14,20.

Ecoembes también publica los datos referidos a la recogida de la fracción de envases ligeros, pero en la comarca solo se ofrecen los de Arteixo, ya que en el resto no existe un contenedor específicos para esta fracción, por el diferente sistema de reciclaje de Nostián. Arteixo envía los residuos a Sogama. Los arteixanos depositaron 9,5 kilogramos por habitante al año durante 2019, de los cuales los impropios, residuos depositados erróneamente en el contenedor amarillo, fueron de un 17,90%, según los datos publicados.

En cuanto al número de contenedores de papel y cartón que tienen los concellos, A Coruña es el que tiene más colectores, con 685, y le siguen, por orden, Arteixo (191), Oleiros (162), Culleredo (133), Cambre (98), Sada (83), Carral (83), Betanzos (74), Bergondo (66) y Abegondo (49). Estos datos son de Ecoembes y corresponden a los registros del pasado año.