Homenaje a los artífices del Globo

El Concello de Betanzos rindió ayer homenaje a las personas que formarán parte de la nueva Fundación Globo de Betanzos, integrada por miembros de la familia Pita y representantes de los colaboradores habituales de cada año en el lanzamiento del globo de papel más grande del mundo, explica el Ayuntamiento. En esta edición en que el coronavirus ha frustrado el lanzamiento, el Concello quiso rendir "un pequeño pero más que merecido reconocimiento al trabajo y dedicación de la familia Pita y de sus colaboradores", por lo que celebró una recepción oficial en la Sala Capitular y una firma en el Libro de Oro. La alcaldesa, María Barral, les entregó reproducciones del Globo elaboradas por Sargadelos.

La regidora destacó del Globo "el sentimiento que su lanzamiento produce en todos nosotros, que es difícil de entender para los que no nacieron en Betanzos, pero que hace que las fiestas de San Roque sean tal especiales". "El Globo es a día de hoy un símbolo imborrable de la historia de Betanzos y una imagen identificativa en todo el mundo", apuntó Barral, quien lamentó "la tristeza" que este año produce el no lanzarlo, además de no poder celebrarse los Caneiros.

Ofrenda a San Roque

La centenaria ofrenda al patrón de los betanceiros, con más de seis siglos de tradición, se celebró ayer en la iglesia de San Domingos con "un mensaje especial". La alcaldesa recordó a los más perjudicados por la actual crisis, cuando todavía se arrastran efectos de la de 2008, y a las víctimas de violencia de género, lacra por la que pidió al patrón "acabar con el machismo". Pidió también protección a los betanceiros emigrados y diálogo entre las administraciones en pos del interés general.