La Xunta achaca el récord de contaminación en playas de A Coruña y Oleiros a las lluvias

Bañistas en la playa de Riazor el 6 de agosto, la semana anterior al episodio de contaminación.

El pasado miércoles, 12 de agosto, se batió el récord de lluvia en lo que va de año, se llegaron a acumular hasta 66,2 litros de agua por metro cuadrado, pero también se alcanzó la plusmarca histórica en el área metropolitana en cuanto al volumen de contaminación en las playas de Bastiagueiro, Mera, Naval, las dos márgenes de Santa Cristina y Santa Cruz, en el municipio de Oleiros; y las de Orzán, Riazor, Oza-Lazareto, Matadero y As Lapas en A Coruña registraron unos niveles de coliformes y enterococos muy por encima del máximo permitido, superaron el tope tras el que la Xunta desaconseja el baño. Las fuertes precipitaciones ya alejaron, afortunadamente, a la mayor parte de los potenciales bañistas.

Precisamente esa lluvia torrencial que cayó en la comarca el 12 de agosto es la causa de esa contaminación casi generalizada de las playas oleirenses y coruñesas en los dos tipos de bacterias. Así lo confirmó ayer la Consellería de Sanidade, al explicar que las precipitaciones muy fuertes y abundantes han podido arrastrar elementos contaminantes a los arenales. Unos valores tan altos y generales, no obstante, no se han registrado desde hace años, y los chaparrones no son un fenómeno extraño en Galicia. En otros arenales, como los de Arteixo, A Laracha o Sada, limítrofes, tuvieron valores normales.

Sanidade destacó que se realizará otra analítica la próxima semana (se efectúan cada quince días) para comprobar que la situación de esa fecha fue algo puntual y ya no existe esta contaminación.

Parámetros analizados

Los dos parámetros que analiza Sanidade cuando toma muestras periódicas de las aguas de baño son el número de unidades de coliformes (E.coli) y el de enterococos intestinales que hay en un determinado volumen de agua. Si hay más de 185 unidades de enterococos y más de 500 coliformes la calidad es insuficiente, según la normativa actual. Los valores detectados en algunos casos multiplican por diez el tope.

En A Coruña el 12 de agosto la playa del Orzán contaba con 1.400 bacterias fecales y 2.000 de enterococos. La de Riazor no llegó a los 500 coliformes por poco, fueron 410, pero en enterococos alcanzó los 600. As Lapas registraba 2.000 unidades en los dos tipos de bacterias; el arenal del Matadero tenía 1.100 de E.coli y 1.700 de enterococos; en Oza-Lazareto se hallaron 1.00 unidades de enterococos.

En el municipio de Oleiros los datos aún fueron peores ese lluvioso día del miércoles pasado. En las dos márgenes de la playa de Santa Cristina se alcanzaron las 2.000 unidades de materia fecal y enterococos, y lo mismo pasó en la playa de Naval y también en Santa Cruz.

En el arenal de Bastiagueiro las analíticas de la Consellería de Sanidade verificaron los 1.700 coliformes y los 1.200 enterococos mientras en la playa de Mera el E.coli llegó a la 1.700 unidades y los enterococos a al menos 2.000.