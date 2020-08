"Vino el virus y a empezar de cero"

El Covid-19 ha supuesto un duro golpe para la hostelería, que ha visto como ha perdido buena parte de sus clientes y sus ingresos han caído considerablemente. La cafetería Entre Nós, situada en Arteixo, también lo sufre. En su caso en particular, el descenso de consumidores viene derivado de la implantación del teletrabajo y del sistema de cita previa implantados en el Concello. Este local solía estar frecuentado por trabajadores municipales y vecinos que iban a hacer gestiones administrativas, ya que mucha de ellos paraban a tomar algo. Con la reapertura de la Casa Consistorial ya no se produce este movimiento de gente, lo que ha dejado en muy mala situación a este local, que con sus actuales dueños lleva abierto desde hace año y medio. "Vino el virus y tuvimos que empezar de cero", asegura una de las responsables, Rosa Mari Galán, que por ahora no se ha planteado cerrar.

Uno de los momentos en los que el establecimiento tenía bastante gente era sobre las 13.00 horas, especialmente con trabajadores del Concello y de algún taller de confección cercano. Ahora, a esta hora, apenas hay nadie. Galán cuenta que antes de empezar esta situación "por la mañana ya funcionaba el café" y poco a poco habían logrado consolidar una clientela, pero el coronavirus y las medidas que obliga a tomar para evitar contagios ha supuesto un frenazo total para este negocio.

El otro encargado del local, Henry Correa Jiménez, asegura que ahora en verano, además del teletrabajo de los empleados del Concello, se han sumado las "vacaciones" de muchos trabajadores. Con la vuelta de cierta normalidad tras el estado de alarma volvieron algunos consumidores. "En junio y julio se medio recuperó, pero en agosto se medio murió", relata. Esta impresión la comparte Rosa Mari Galán, que señala que ahora "hay muy poco movimiento" y que ve la situación "muy mal". El otro problema que ve esta mujer es que, aparte del teletrabajo, se han visto perjudicados por el sistema de cita previa que ha establecido el Concello. "La gente viene a la cita y se van por las laterales", detalla. Y así el local se queda sin clientes.

Los responsables de Entre Nós explican que hasta ahora han podido soportar esta situación gracias a las ayudas que aprobó el Gobierno arteixano para los establecimientos que se vieron obligados a cerrar por el estado de alarma. Con ella han podido hacer frente a la cuota de autónomos y al alquiler, con lo que pudieron iniciar la vuelta a la actividad en junio sin registrar pérdidas.

Al lado de este bar se encuentra otro, A Nova Esquina, que abrió el 13 de marzo, pero ya tuvo que cerrar por el estado de alarma. Está en la misma situación, con pocos clientes.