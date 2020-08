Seoane pide a los ciclistas no ir a Dexo: "Los parques naturales no son para las bicicletas"

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, pidió ayer a los ciclistas de montaña que dejen de ir por el Monumento Natural Costa de Dexo debido a que no es el lugar adecuado para que vayan porque algunos no respetan la zona. "Los parques naturales no son para las bicicletas. Los parques son para las personas. Las bicicletas de montaña son para ir la montaña", aseguró en su habitual intervención de los jueves en la radio municipal. Explicó, eso sí, que un niño en bici con sus padres sí podría ir. Estas declaraciones las hizo tras recibir quejas por parte de la asociación de vecinos de Dexo sobre este tema.

El regidor relató que hace unos días fue de Bastiagueiro hacia Dexo y se encontró a un "grupo de ciclistas con bicis de montaña" y que estaban "haciendo piruetas en zona verde". Asegura que saltaban desde la carretera hacia la zona verde.

"No pueden ir a Seixo Branco, romper vallas, ir por todos los sitios. Saltar por las murallas de los castros. Eso no puede ser", afirmó.

Por otro lado, el alcalde criticó el robo de la red de la pista deportiva de Iñás.