"Un día de lluvia y viento va a caer la fachada de la Casa Carnicero y matará a alguien"

Más de una década advirtiendo del peligro de los fosos del parque municipal de O Seixo, y el Concello no valló su perímetro hasta que en 2018, en el mismo mes, se cayó un cambrés que estuvo varios días en coma y se rompió 14 huesos y quince días después se hirió un niño. Los vecinos de los inmuebles más cercanos a la Casa Carnicero, que ardió hace poco más de un mes en el puente de A Pasaxe, temen que pase lo mismo. "Tras el incendio han quedado los picos del tejado de la casa que parecen papel de fumar, un día de lluvia fuerte y mucho viento, que aquí lo hay siempre, y se va a caer la fachada y va a matar a alguien. Y después a ver quién es responsable", advierte una residente.

El enorme peligro que existe ahora mismo es más que evidente con solo visitar la zona. La Casa Carnicero está encima de la una de las aceras del puente y a pesar de que existe una valla y un cartel de la Policía Local que prohibe el paso por dicha acera, durante todo el día pasan peatones y ciclistas por delante de la fachada. Pero aunque se cierre la acera el peligro persiste porque la fachada si se desploma caería encima de la Nacional VI y podría afectar a los vehículos que pasasen por delante. La fachada de la casa, según los técnicos municipales, está al borde del colapso.

El Concello mantiene su intención de demoler el inmueble en el plazo de "cinco o seis meses" ante los daños graves sufridos, pero puede ser demasiado tiempo si viene un temporal. Los propietarios de la casa no han podido asumir nunca el coste de la rehabilitación del edificio centenario. Los residentes en el edificio que está a menos de cinco metros de la Casa Carnicero también denuncian que nadie se ha preocupado de ellos, cuando el incendio causó daños a sus pisos, "con cristales rotos, ventanas dobladas, persianas dañadas". Afirman que en esta zona existe tanto viento que hace años "entró una plancha de esa casa en el salón del segundo piso". Denuncian además el estado en el que ha quedado el entorno de la casa, con tojos quemados, que pueden prender fácilmente, además de restos quemados del edificio esparcidos por los alrededores. Incluso la acera frente a la casa estuvo un tiempo llena de restos. Los residentes en la zona rechazan la intención de un grupo de arquitectos y un colectivo de modernismo coruñés que han reclamado la rehabilitación de la Casa Carnicero al destacar su valor.

"¿Dónde estaba esa asociación cuando la casa no estaba quemada y llevaba años deteriorándose? ¿Entonces no la veían, no pasaban por delante? ¿Ahora que ardió se acuerdan de ella?" dicen los vecinos.