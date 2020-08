Concellos del área, dispuestos a negociar con la Xunta la cesión de espacios para habilitar aulas

El ofrecimiento de un edificio de tres plantas en Ledoño por parte del Concello de Culleredo para desdoblar las aulas de los centros educativos y reducir ratios de cara a un curso marcado por la pandemia del Covid-19 ha sido bien recibido por la comunidad educativa del municipio y podría animar a otros municipios del área a seguir sus pasos. A consulta de este diario, los ayuntamientos del área metropolitana expresaron ayer su disposición a estudiar las alternativas disponibles y negociar con la Consellería de Educación la cesión de espacios para reducir los riesgos de contagio en las aulas durante el próximo curso académico.

El Concello de Cambre, gobernado por Unión por Cambre y PSOE, avanzó ayer que ya estudia si hay edificios públicos en el municipio que cumplan las características para su reconversión temporal en aulas. El Ejecutivo de Abegondo, del PP, expresó también su "disponibilidad total para proporcionar espacios o cualquier otra medida que considere la Consellería de Educación", a la que trasladó su "colaboración plena" en este punto.

El Gobierno local de Arteixo, del PP, explicó que la posibilidad de negociar la cesión de espacios no ha salido a relucir de momento las reuniones que han mantenido los alcaldes del área metropolitana con la Xunta, pero manifestó su disposición a estudiar alternativas si se plantea la necesidad por parte de la Consellería de Educación. Una postura similar a la que mantiene el Concello de Betanzos, gobernado por el PSOE, que explica que el colegio Vales Villamarín dispone de suficiente espacio para garantizar desdoblamientos de las aulas, pero que se abre a estudiar alternativas en el caso de que resulten precisas para garantizar una ratio adecuada.

El Concello de Oleiros, presidido por Alternativa dos Veciños, dice disponer de "cantidad de espacio para ampliar aulas" en sus centros educativos: "No tenemos ningún problema, tenemos edificios muy buenos. No me extraña que Culleredo tenga que ofrecer otros locales, porque no tiene", apuntó el alcalde, Ángel García Seoane.

El Ejecutivo de Sada (Sadamaioría, BNG y Alternativa dos Veciños) cree que los colegios de Mosteirón y Mondego disponen de espacio suficiente, aunque teme que en el centro de Sada y Contornos pueden registrarse más problemas y se abre también a negociar posibles soluciones. El Consistorio de Bergondo, gobernado por el PSOE, explicó ayer que mantiene un "contacto permanente con el colegio para poder estudiar alternativas si existiese alguna necesidad de este tipo".

En el Concello de A Coruña, gobernado por el PSOE, se mostraban ayer reacios a pronunciarse sobre la posible cesión de espacios a la Consellería de Educación y apuntaron a la necesidad de que la Xunta les comunicase antes los protocolos que obligará a poner en marcha a los centros educativos para saber las necesidades de espacio extra que pueden darse en cada colegio.

Este diario intentó recabar ayer la opinión de la Consellería de Educación sobre el ofrecimiento del Concello de Culleredo y la disposición a negociar la cesión de locales de otros municipios del área. El departamento autonómico no se ha pronunciado por el momento al respecto.