Reactivan una urbanización detrás de la Casa Carnicero parada hace una década

Los pleitos y la crisis económica de 2008 llevaron a la promotora LarCoruña SL a presentar un concurso voluntario en 2011 que paralizó las obras que había iniciado para levantar dos edificios de viviendas entre el puente de A Pasaxe y la ría de O Burgo, justo detrás de la Casa Carnicero. Un mes después de que ardiese completamente este edificio protegido y de que el Concello anunciase su demolición por peligro de colapso, una publicidad en prensa de la sociedad O Noso Andar, anuncia la próxima ejecución de Residencial Ponte Pasaxe, e invita a reservar vivienda "de dos y tres dormitorios con dos plazas de garaje".

O Noso Andar comparte directivos con LarCoruña, que logró salir del concurso y se reactivó en el registro en noviembre del año pasado. Este periódico intentó ayer hablar con responsables de la entidad, sin éxito. El alcalde, Ángel García Seoane, señaló que es un desarrollo que se "tramitó hace muchos años" y que "pueden construir" actualmente y agregó que desconocía si se ha presentado algún nuevo proyecto al respecto. La promotora, en el anuncio en prensa, muestra dónde irían los dos edificios a construir sobre una imagen aérea, en un diseño similar al de hace una década, cuando se hablaba de que se ejecutarían 26 pisos en total.

El desarrollo de esta pequeña urbanización denominada UE-14 se inició en 2003 con la aprobación del estudio de detalle. Se constituyó una junta de compensación, con la familia Pedrouzo como máxima propietaria y la parcela de la Casa Carnicero quedó excluida y desde el Concello se ordenó que figurase en el proyecto de compensación que dicho solar será "inedificable". una vez "deje de estar catalogado". Se aprobó también en 2007 la concesión administrativa del subsuelo del vial de la futura urbanización para usarlo como garaje subterránea para aparcar. Se aprobó también que el Concello vendiese el 10% del aprovechamiento urbanístico que le correspondía por cesión, a la propia junta de compensación por 96.578 euros.

Toda esta esquina del borde de la ría de O Burgo hace una década tenía pequeñas viviendas modestas y en mal estado con sus jardines y muros de cierre. El Concello en 2007 dio licencia a la j unta de compensación para demoler todas estas construcciones.

Un propietario sin embargo recurrió este derribo porque el proyecto de compensación en aquel momento no estaba aprobado aún y porque requería permiso de Costas e incluso denunció que la asesora de la junta de compensación y de LarCoruña era hermana del regidor. Inicialmente le dieron la razón en el juzgado pero el Tribunal Superior de Galicia en 2010 revocó aquel fallo, declaró ajustada a derecho la licencia de demolición otorgada por el Ayuntamiento, porque se acreditó que no hacía falta permiso de Costas, sino de la Xunta. Luego vino la crisis y no se construyó pero sí se ejecutó alrededor el paseo marítimo.

El pequeño propietario aún hoy conserva su terreno, pero según manifestó ayer, nadie se puso en contacto y desconoce si se reactiva la construcción de los dos edificios, a los que ahora el único acceso sería por la estrecha rúa da Xesteira.