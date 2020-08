Concellos del área desoyen la recomendación de la Xunta de cerrar parques y playas de noche

Los concellos del área metropolitana de A Coruña, salvo Bergondo, descartan seguir la recomendación de la Consellería de Sanidade de precintar parques y playas durante la noche para evitar las agrupaciones de personas y "actividades prohibidas relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas" que puedan propagar el Covid-19.

Solo Bergondo seguirá el consejo autonómico y procederá en los próximos días a cerrar los parques y arenales de 00.00 a 06.00 horas por precaución. La alcaldesa, la socialista Alejandra Pérez, avanza que en breve instalará carteles para informar de la prohibición. El resto de los ayuntamientos de la comarca optará simplemente por reforzar la vigilancia y defienden que en sus territorios no se registran botellones ni aglomeraciones que hagan preciso recurrir a una medida que algunos alcaldes consideran extrema.

El Concello de A Coruña, gobernado por el PSOE, rechaza la recomendación. El Ejecutivo que preside Inés Rey argumenta que ya vigilan playas, jardines y parques con cámaras o efectivos policiales para "evitar botellones".

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, se mostraba ayer especialmente crítico y tachaba la recomendación de "totalmente absurda". El regidor independiente apeló ayer nuevamente a la "responsabilidad individual" y defendió que en su municipio el 90% de los jóvenes muestran un comportamiento cívico y responsable. "Pueden estar reunidos sin excederse. y cumpliendo las normas. El tema no puede pasar por prohibir", afirmó. García Seoane argumentó que Oleiros "no es Canarias ni Baleares", "donde la gente hace todo tipo de orgías en las playas". "Este tipo de consejos que se los den a otros", zanjó en su intervención en Radio Oleiros.

El alcalde de Cambre, el independiente Óscar García Patiño, también se mostró ayer escéptico. Afirma que en su municipio no se están registrando incidencias que hagan preciso cerrar los parques e "impedir a alguien pasear por esas zonas por la noche". EL regidor, como su homólogo oleirense, aboga por un refuerzo en la seguridad para evitar conductas irresponsables.

El Concello de Arteixo ya cerró hace unas semanas las áreas de recreativas de O Seixedo y Os Barreiros tras detectar aglomeraciones y no ve preciso cerrar más parques ni playas por la noche. El Gobierno local, del PP, sostiene que disponen de arenales amplios, en los que no se registran tumultos ni reuniones multitudinarias y que considera suficiente con extremar la vigilancia.

El Gobierno local de Culleredo no ve viable aplicar la norma en estas circunstancias. El alcalde, el socialista José Ramón Rioboo, había solicitado a la Xunta que dictase normas y no solo recomendaciones que algunos ayuntamientos aceptasen y otros no. Rioboo incide además que en el caso de Culleredo resultaría ya de por sí inviable cerrar algunos parques, como el paseo marítimo. El regidor avanza que, de todos modos, trasladará la recomendación de la Xunta a la ciudadanía y reforzará la vigilancia en estas áreas.

El alcalde de Sada, Benito Portela (Sadamaioría), tampoco considera necesaria la medida que recomienda la Xunta. Sostiene que el Gobierno local ya ha incrementado la vigilancia en esos lugares y que el botellón está prohibido desde hace años en el municipio.

En Carral, donde gobierna Alternativa dos Veciños, explican que no hay en el municipio grandes parques para hacer botellones, aunque avanza que reforzarán la vigilancia de todos modos para evitar reuniones que no respeten las normas para evitar la propagación del Covid.

El alcalde de Abegondo, el popular José Antonio Santiso, argumenta que en este municipio rural tampoco se registran botellones, aunque avanza que, por precaución, incrementará la vigilancia, especialmente en los parques de Beche y San Marcos.