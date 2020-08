San Ramón se achica para salvar una fiesta centenaria

Este año no habrá romería de San Ramón en Miño, pero sí un "San Ramonciño". El patrón de Sombreu ha accedido a achicarse para que los miñenses puedan celebrar un remedo de esta romería centenaria, aunque a pequeña escala y en otro emplazamiento. Y es que agosto no termina oficialmente en Miño sin rendir un tributo al santo, una tradición con más de 150 años de historia que el Covid-19 ha podido trastocar, pero no tumbar.

El Concello de Miño programa para este 31 de agosto una serie de actividades dirigidas a todos los públicos. Los actos se celebrarán en la pista polideportiva de Rabazal y con ellos el Ayuntamiento pretende despedir el verano con un mimo al patrón adaptado a la emergencia sanitaria.

Los festejos comenzarán a las 17.30 horas con la actuación del Mago Noel y proseguirán con un espectáculo de percusión a cargo de Odaiko previsto para las 19.30 horas. El uso de la mascarilla será obligatorio y los asistentes deberán mantener la distancias de seguridad, recalcan desde el Consistorio.

El Ayuntamiento miñense espera que con la celebración de este San Ramonciño adaptado a la emergencia sanitaria, los miñenses puedan disfrutar al menos de un "día familiar". No habrá la tradicional comida campestre en el lugar de Bra, en la parroquia de Sombreu, pero sí magia y música para disfrutar de una jornada diferente con la que muchos pondrán el colofón a sus vacaciones.

El Concello de Miño ha realizado además labores de limpieza en el interior de la capilla que acoge tradicionalmente la misa de San Ramón para rendir su particular tributo al patrón.

Los operarios han realizado también labores de limpieza en el entorno del templo, otros años atestado de gente el 31 de agosto y que, en esta ocasión, no podrá acoger los tradicionales puestos ni festejos por precaución.