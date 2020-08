Oleiros cerró 2019 con 4,3 millones de superávit frente a los 7,3 del año anterior

Al Ayuntamiento de Oleiros le siguen dando bien las cuentas, con un desfase a final de año pequeño respecto a las previsiones que hace en el presupuesto. Cerró el año 2019 con un superávit de 4,3 millones de euros, a 119 euros por habitante. El año anterior, el 2018, sin embargo, aún tuvo un resultado mejor, 7,3 millones de remanente.

Que termine el año con dinero en caja no siempre significa que gane mucho dinero, también puede ser que no gaste, que no invierta. Pero los porcentajes son similares a los de 2018. Según la cuenta general del año pasado, en relación a presupuestos cerrados, el grado de realización de pagos fue del 88,85% frente al 99,85% de 2018. En cuanto a la realización de cobros, apenas varío, un 13,38% el año pasado frente al 14% de 2018.

El Ejecutivo local incrementó la inversión por habitante el año pasado, fue de 220,41 euros por vecino frente a los 149,30 del año 2018.

Las previsiones de ingresos que el Concello consignó en el presupuesto de 2019 han sido bastante ajustadas. Por el cobro del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) calculaba casi siete millones y recaudó algo más de siete.

En cuanto a la plusvalía, casi calcó su estimación de 1,2 millones y casi lo mismo con el impuesto de circulación o la tasa de vados.

Se produjo el año pasado una reducción en la recaudación de la ORA, el cobro del estacionamiento regulado: el presupuesto preveía 150.000 euros y fueron 133.687. También sucedió lo mismo con las terrazas (24.833 euros recaudados frente a los 40.000 previstos) y la tasa por las bodas (de 7.000 a 4.464 euros).

La mayor diferencia no obstante se registró, de nuevo, en la previsión de ingresos por la venta de solares. Entre todos los procesos realizados por el Concello, en 2019 recaudó en total alrededor de medio millón de euros frente a los 4,2 millones que preveía.

No obstante, al finalizar el año 2019 el Ayuntamiento tenía aún muchos derechos reconocidos pendientes de cobro.

En los bancos, Oleiros tiene cuentas por valor de 17,8 millones de euros.

El Concello, al igual que todos los demás, aún paga las consecuencias de los excesos de transferencias por la participación en los tributos del Estado. de hace más de una década. El Gobierno local está recuperando este dinero cobrándoles un porcentaje cada año. En el caso de Oleiros, por las devoluciones negativas de 2008 y 2009, por ejemplo, abonó el año pasado unos 50.000 euros en total.