Betanzos reclama a Adif el arreglo urgente de la pasarela de puerto

El Ayuntamiento de Betanzos ha realizado arreglos de urgencia en el puente del ferrocarril en la zona de acceso al puerto, situado sobre la ría de Betanzos en la unión de los ríos Mendo y el Mandeo. El Gobierno local, del PSOE, aclara que solo ha ejecutado "parches" en las zonas más "peligrosas" para evitar accidentes y exige al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que tiene las competencias en este ámbito, una "revisión urgente" de toda la pasarela, tanto de los pasos peatonales como de toda la estructura metálica.

Se trata de un puente de la línea que une Betanzos con Ferrol que lleva adosados a la vía unos pasos peatonales muy utilizados por los vecinos para cruzar de un margen a otro de la ría. El Ejecutivo denuncia el mal estado en el que se encuentra la infraestructura y espera que, "esta vez sí", Adif atienda sus reclamaciones. El Concello apeló ayer a la "buena disposición" que mostró este organismo en otras ocasiones y espera que atienda esta petición, que ya le trasladó en otra ocasión sin resultados, al menos, por el momento.

Mejoras en el apeadero

El Gobierno local que preside la socialista María Barral reclama también a Adif que acometa mejoras en la antigua estación, que ahora solo funciona como apeadero. "Desde que cerró, el deterioro del edificio es constante, Maleza, suciedad...", apunta la regidora, que pedirá a Adif que incluya las obras de conservación en el plan de mantenimiento de la vía A Coruña-Betanzos.

La alcaldesa aprovechó la ocasión para reclamar de nuevo una "apuesta clara por el tren de cercanías" y apeló a las "posibilidades que ofrece no solo a los vecinos de Betanzos sino al resto de la comarca". "Es una antigua reivindicación en la que seguiremos insistiendo, fundamentalmente por la mejora que supondría a la hora de disponer de comunicaciones con A Coruña y reducir así los desplazamientos", argumentó Barral.

La demanda no es nueva. La necesidad de impulsar el tren de cercanías ha horas de debate en pleno y ha sido por otros concellos de la comarca, sin resultados de momento. En los últimos años, la Plataforma pola Defensa do Tren A Coruña e As Mariñas ha convocado numerosas manifestaciones para exigir este servicio que tampoco han sido atendidas.