La cafetería Monforte, en Meicende, era una de las pocas que permanecía ayer abierta, pero no por mucho tiempo. "Vamos a cerrar, con estas medidas no es viable, hemos abierto solo para avisar a los clientes", explicaba ayer el propietario, Juan Carlos Ochoa, que se disponía a bajar la persiana pasadas las dos de la tarde. Este hostelero no entiende la distinción entre cafeterías, que no pueden abrir el interior, y restaurantes y teme que las medidas, "más que concentrar, expandirán el problema".