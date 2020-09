Carral reclama a la Xunta que mantenga la línea de bus de Vila de Cruces a A Coruña

El Concello de Carral ha remitido un escrito a la Jefatura Territorial de Mobilidade de la Xunta solicitándole que mantenga la línea de autobús que va de Vila de Cruces a Coruña y que, "a pesar de presentar el Gobierno local alegaciones contra su supresión, finalmente no se ha incluido en el Plan de Mobilidade", señala. "Este itinerario, que pasa por Mesía, As Travesas, Montouto, Figueroa, Sarandóns, Carral y Tabeaio, es de vital importancia ya que por un lado es el único que une As Travesas con Carral y también es el que permite a los peregrinos del Camino Inglés visitar A Coruña, un servicio muy demandado", sostiene el Ejecutivo municipal.

"La supresión de esta línea significará aislar a los vecinos de estos núcleos anteriormente citados de los centros de población más importantes de la zona como es Carral", a los que acuden para ir al médico, al colegio o a hacer compras, advierte el Concello. El BNG ha llevado la demanda de manter la línea al Parlamento gallego.