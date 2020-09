"Necesitamos ayuda, o nos implicamos todas las administraciones o va a ser muy difícil"

Arteixo, con 142 contagiados de Covid-19, 17 más que el viernes, es una de las mayores preocupaciones de la Xunta debido a que la cifra no para de crecer. El fin de semana entraron en vigor medidas más restrictivas para intentar paliar esta situación. El alcalde del municipio, Carlos Calvelo, analiza la situación.

¿Le sorprendió que la Xunta adoptase medidas más restrictivas solo en Arteixo?

Con el anuncio de los casos que dieron el viernes con ese incremento, nos sorprendió que no supiéramos ese incremento tan significativo. Sabíamos que no éramos el concello que más porcentaje teníamos, pero sí en los últimos tres días fuimos el ayuntamiento que más incrementó los casos.

¿Le sorprendió que solo se aplicasen las medidas en Arteixo?

Me sorprendió que se aplicaran en Arteixo, pero que no se aplicaran en otros concellos. Entiendo que en esos últimos tres días hubo ese incremento tan importante que llevó al comité medico a tomar esa decisión y aplicar las medidas en el concello de Arteixo. El viernes cuando te lo comunican no sabíamos que se iban a tomar esas medidas. Es verdad que la decisión se tomó en el comité médico del mismo viernes. Los incrementos de los últimos tres días fueron muy importantes. Nosotros vamos a acatar las órdenes que da el comité.

¿Pero tiene sentido que estas medidas solo se apliquen en Arteixo y no en concellos limítrofes?

Cada concello tiene sus propias singularidades. Veíamos cómo la curva se iba aminorando en todos los concellos en los últimos días. Es más, iban bajando los casos en otros concellos. En el caso de Arteixo, no. Se incrementó la pendiente de la curva, se incrementó de manera importante, con lo cual tomaron esta decisión.

Si la hostelería de Arteixo está cerrada la gente irá a A Coruña.

Eso sí que lo transmití en la reunión con la Consellería. Los locales de Arteixo tienen muy poca terraza. Entonces los abocan al cierre. A lo mejor el 50% de los locales de Arteixo estuvieron cerrados el fin de semana. Está claro que si la gente tiene que ir a algún sitio a consumir o una cafetería se iba a desplazar a otros concellos, tanto por la zona de A Laracha como de A Coruña.

¿A eso qué le contestaron cuando lo planteó?

Me dijeron que lo iban a plantear en el comité médico y ver los datos. Es verdad que hubo gente este fin de semana que al no haber hostelería aquí o estar ocupada se desplazó a otros concellos.

¿Ahora mismo la situación de casos en Arteixo es preocupante?

Para mí, sí. Seguimos creciendo en casos. Estamos en 142 casos (ayer). Todos tenemos que ser conscientes que las medidas que toma el comité son difíciles de aplicación y ser conscientes de las repercusiones que pueden tener en el ámbito económico. Hay que equilibrar el tema de la salud y la protección de la economía. Tomaron esa decisión que nos afecta a nosotros, que muchos locales tienen que cerrar, pero vamos a intentar inmediatamente habilitar otra línea de ayudas para los locales que tuvieron que cerrar con estas nuevas restricciones.

El miércoles se reúne el comité médico, ¿cómo ve la situación?

Si mañana y el miércoles seguimos aumentando, yo entiendo que van a continuar con las medidas.

¿La hostelería puede aguantar estas restricciones estos días?

Ya hubo algún hostelero que nos trasladó que ya iba a cerrar definitivamente. Eso es la preocupación. Ya estaban en una situación crítica y muy al límite. Esta es la puntilla. A lo mejor si nosotros habilitamos rápidamente otra línea de ayudas podemos, como anteriormente, que hemos conseguido que haya varios locales que se hayan decidido a reactivar la actividad. Los hosteleros van a estar siempre con esa incertidumbre. Esto pasa a principios del mes de septiembre, ¿qué pasará en el mes de octubre y en noviembre? Hay muchísima preocupación dentro del sector de la hostelería. Yo creo que se debería, no en ámbito local, sino a ámbito autonómico o incluso nacional, hacer un plan específico de ayuda a la hostelería para los próximos meses.

¿Un plan a nivel nacional?

Es el sector más gravemente perjudicado. Al final muchos hosteleros tuvieron que cerrar al no tener terraza fuera. Los locales actuales están muy limitados. Hay locales que no pueden dar las comidas dentro y solo en la terraza. Yo planteé flexibilizar la norma porque hay locales de Arteixo que están dedicados a dar comidas, pero que como no tienen en el epígrafe lo de restaurante no pueden atender a la gente. Hay locales históricos que siempre sirvieron el menú del día a un precio competitivo y ayudando a la clase trabajadora. ¿Qué alternativas le va a quedar a la gente para poder ir a comer? A lo mejor dentro del restaurante, con todas las medidas de seguridad, pueden crear un entorno más segura que comiendo en la terraza fuera.

Dice que van a hacer una nueva línea de ayudas para los locales que cerraron, pero a lo mejor vuelven a tener que cerrar. ¿Van a estar siempre dando la ayuda?

Mientras tengamos esa capacidad económica haremos ese esfuerzo en los sectores que entendemos que son prioritarios ayudarlos. Nosotros vamos a planificar la línea de ayudas. Vamos a ver el espacio temporal de estas limitaciones. Si me dice que probablemente hagamos una segunda línea de ayudas y que en el futuro tengamos que hacer una tercera líneas, pues si el Concello tiene esos recursos lo va a seguir haciendo siempre para apoyar a este sector y que nadie se quede atrás. En estos momentos los recursos del Concello son prioritarios para poder ayudar a que nadie cierre. ¿Qué pasa? Nos gustaría tener colaboración de otras administraciones: la Xunta, Diputación, el Estado y que se hiciera un plan. Hay una perspectiva de que esto no solo pase en septiembre.

¿El Concello tiene medios suficientes para llevar a cabo el control de estas medidas que ha impuesto la Xunta?

Tenemos los medios limitados. Es verdad que el mes de agosto, como en casi todas las administraciones, se ha aprovechado para que los funcionarios, policías, estén de vacaciones. Vamos a ir recuperando efectivos y las estábamos destinando para que al principio de curso tener a casi todos. Necesitamos ayuda y colaboración de la Guardia Civil y de la Policía Autonómica y de los funcionarios de la Consellería de Sanidade, que ya me han trasladado que están trabajando en el concello. Nosotros solos no vamos a poder. O nos implicamos todas las administraciones o si no va a ser muy difícil esta gestión. ¿Qué es lo que nos ayuda? Si el 50% de los locales de la hostelería ya están cerrados, pues tenemos que reforzar en los que están abiertos. Volver a insistir en que cumplan las medidas e intentar advertir y que se conciencien. El principal control está en la concienciación de la gente. La gente tiene que ser consciente de que es una situación crítica y que todo el mundo tenga mascarilla y haya ese distanciamiento social. Esto es necesario la colaboración de todos.