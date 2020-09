Devolución Pazo de Meirás | Estado, Xunta, Diputación y ayuntamientos celebran un fallo "histórico" que hace "justicia"

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia de A Coruña que obliga a los Franco a devolver el pazo de Meirás hace historia. Es algo que tienen claro todos los partidos. Es la primera vez que un juzgado ordena a los herederos del dictador Francisco Franco devolver un bien adquirido durante el golpe de Estado o la dictadura y la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) expresaba ayer su deseo de que el fallo allanase el camino para recuperar otras propiedades, como la Casa Cornide. Otras administraciones, como los ayuntamientos de A Coruña y Sada o la Diputación apuntaban también en el mismo sentido.

Raras veces una sentencia suscita tanta unanimidad política. El Gobierno, Xunta de Galicia, la Diputación y los ayuntamientos de Sada y A Coruña expresaron ayer su satisfacción por una sentencia que "hace justicia", que supone un "importante paso" en la restitución de la memoria histórica y el resarcimiento de las víctimas de la dictadura. Todos admiten que queda por delante un largo periplo judicial.

Los Franco ya han anunciado su intención de recurrir una sentencia que adolece de "errores" y "técnicamente deficiente". Todo lo contrario de lo que opina el Gobierno local de Sada, municipio que ha puesto en marcha numerosas iniciativas para reclamar la devolución del inmueble, y que ayer celebraba un fallo "impecable" que confirma la "mala fe" en la posesión del pazo de Meirás por parte de los Franco y cierra las puertas a una indemnización: "Los Franco, fuera del pazo, sin un euro", apuntan desde el Ejecutivo, formado por Sadamaioría, Alternativa dos Veciños y BNG. El alcalde, Benito Portela, se congratuló ayer por un "día en que la verdad jurídica en forma de sentencia se suma a las demandas de la sociedad civil en defensa de la memoria histórica y democrática de todo el Estado".

El Gobierno, que interpuso la demanda tras encontrar la escritura de compraventa del pazo suscrita en 1938 entre la por entonces propietaria y la Junta Pro Pazo , clave en este proceso, celebraba ayer esta "victoria democrática", en palabras de su delegado en Galicia, Javier Losada: "Es una alegría para quienes creemos que la democracia plena se consigue recuperando la memoria histórica", apuntó. En la misma línea, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, celebró un fallo "de justicia". "Es un patrimonio que pertenece al pueblo español y tenía que volver al pueblo español", apuntó la ministra, que incidió, con todo, en que los procesos judiciales son complejos y que hay que esperar a la sentencia definitiva. Desde Podemos, socios del PSOE en el Gobierno, inciden en que el fallo allana el camino para "seguir investigando" el patrimonio de los Franco, en palabras de Pablo Echenique. Para el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, afirma que es una "gran noticia" que "restituye la dignidad del país"

En Galicia, la satisfacción es compartida por todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento. El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, considera que la sentencia es una "buena noticia para Galicia, para el Estado de Derecho y el interés general". El conselleiro considera que el fallo es "muy claro" y, aunque admite que todavía queda "recorrido jurídico", incide en que ratifica el dictamen de la comisión de expertos impulsada por el Parlamento.

En la Diputación, que en el pasado mandato puso en marcha la Xunta Pro Devolución do Pazo de Meirás y encargó el primer informe que apuntaba a la posible simulación del contrato de compraventa del pazo, se mostraban ayer exultantes. Su presidente, el socialista Valentín González Formoso, considera que el fallo de primera instancia que ordena la devolución del inmueble es un "gran paso" que "ratifica lo que piensa toda la sociedad". El vicepresidente de la institución provincial, Xosé Regueira (BNG), incidió en que la sentencia "da la razón" al informe jurídico presentado por la Diputación hace tres años, que probaba el "expolio" y que fue ese dictamen el que "abrió el camino para la reclamación judicial". "La batalla legal continuará, pero está más próximo el día en que el pazo forme parte del patrimonio público", celebró el diputado, que agradeció la labor de historiadores, investigadores y entidades que contribuyeron a este proceso y de su antecesora en el cargo, Goretti Sanmartín.

La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, festejó también una sentencia "histórica" que contribuye a "restaurar la memoria colectiva" y que termina con una "anomalía histórica". "Este fallo nos da más fuerza para seguir luchando por la devolución de la Casa Cornide al patrimonio de los coruñeses, apunta la regidora en alusión a la propiedad de los Franco en el casco histórico.

El BNG y el PSdeG enviaron sendos comunicados en los que celebran este "primer paso para la devolución del inmueble", en palabras de los nacionalistas, que se marcan también el objetivo de recuperar la Casa Cornide. El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, considera que el fallo es una muestra del "innegable compromiso" del Gobierno con la "memoria histórica". Galicia en Común celebró también una "victoria democrática que termina con décadas de impunidad".

Los denominados 19 de Meirás, denunciados por la ocupación simbólica del pazo, instan el archivo de la causa contra ellos. "Hoy tiene menos sentido que nunca", apuntan.

RECURSO DE LOS FRANCO

La familia Franco ha anunciado ya a través de su abogado que recurrirá la sentencia. El letrado Luis Felipe Utrera afirmó ayer que la resolución que obliga a los herederos del dictador a devolver el pazo sin compensación de ningún tipo adolece de "errores" y es "técnicamente deficiente". "A falta de una lectura en profundidad, parece que evita rebatir los argumentos fundamentales de la contestación a la demanda", afirmó ayer a consulta de los medios. El abogado criticó que la jueza dé por probados hechos contenidos en el libro sobre el pazo de Meirás "escrito por dos militantes del BNG.

Utrera insistió ayer en que el pazo no es propiedad del Estado. "Todos los españoles, o la mayor parte, o los que no están contaminados políticamente saben que no ha sido así", afirmó.