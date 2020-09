El delegado del Gobierno transmite a los alcaldes la voluntad estatal de regenerar la ría

La regeneración de la ría de O Burgo se encontró ayer con un nuevo capítulo de enrocamientos entre las administraciones. El delegado del Gobierno, Javier Losada, se reunió de forma telemática con los alcaldes de A Coruña, Cambre, Culleredo y Oleiros para discutir la situación actual de la tramitación del proyecto, paralizado por la discrepancia entre Xunta y Estado sobre la disponibilidad de los terrenos. Ante Inés Rey, José Ramón Riobóo, Óscar García y Ángel García, Losada aseguró que "sí o sí se va a ejecutar" la limpieza, y que "el Ministerio de Transición Ecológica cuenta con proyecto y presupuesto listos desde marzo". Informó además de que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Teresa Ribera, escribió el 28 de agosto al presidente de la Xunta para "para dotar de solución jurídica" al proyecto, una reiteración de la "petición telefónica que efectuó a principios del mes" pasado para "que ambos departamentos jurídicos acordasen una solución".

"Estamos esperando la respuesta de la Asesoría de la Xunta sobre su disponibilidad", aseguró el delegado. Según García, Losada afirmó que "hay voluntad, queremos hacerlo [el dragado], pero los malos están en la Xunta". El alcalde de Oleiros agrega que en la cita se comentó que solo faltaba una reunión de los técnicos, pero que no se ponía fecha.

"Esto es cosa de los políticos ahora, no de los técnicos. Yo tengo una carta de Feijóo que dice que ya habló con la ministra de Medio Ambiente en junio", apunta García Seoane, que añade que "la conselleira [Ethel Vázquez] ya llamó varias veces a Madrid y no le contestaron". Lo mismo defiende la Xunta, que criticó la "falta de ánimo constructivo" de la reunión de ayer porque "no se abordaron soluciones". El ente autonómico pide que el Estado certifique la existencia del crédito para el dragado, para el que no quiere ordenar el cese del marisqueo en la ría antes de que se adjudique el contrato como demanda el Gobierno central.