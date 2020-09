"Se non entendemos o relato histórico, é difícil cuestionar o acontecido con Meirás"

O especialista en Dereito Administrativo Xavier Ferreira dirixiu a redacción, hai dous anos e por encargo da Deputación, dun informe xurídico sobre a obtención do pazo de Meirás no que xa se defendía a simulación da compravenda do inmoble, feito que se revelou como unha das chaves que inclinaron a sentenza.

O informe xurídico que vostede redactou daba coa chave, hai dous anos, do que foi o principal argumento da demanda e da sentenza.

Non é exactamente así, o que si é certo é que Carlos Babío co que levaba estudado, e Goretti Sanmartín en calidade de vicepresidenta da Deputación, falaron comigo e plantexaron unha serie de circunstancias de feito que se produciron na venda do pazo. A partir de aí, pedíronme que reflexionase para darlle unha volta a esa venda, doazón ou o que fose. O elemento común fundamental ao que lle demos forma, máis alá da convicción que podemos ter os cidadáns por motivos ideolóxicos, advertía dun vicio, que foron feitos de forma simulada ou coactiva. Foi cuestión de dar con esa peza e empezar a falar da simulación do contrato. É certo que, sen perxuízo doutras cousas, é o primeiro informe no que se pon en cuestión un contrato feito polo ditador, no que se entendeu que podía haber unha ficción ou unha coacción.

Chegaron a imaxinar entón que eran eses os argumentos que inclinarían a resolución?

Chegamos a imaxinalo e a soñalo, tamén. Eu quero darlle a relevancia que ten. Esta sentenza é un punto de inflexión importante. É a primeira vez que no Estado español se poñen en cuestión os negocios xurídicos realizados nun período onde imperaba a coacción e a violencia, e viciou ese negocio. É tamén grazas ao ímprobo traballo de Carlos Babío, que fixo acopio dunha documentación exhaustiva que permitiu sustentar tacticamente tanto a demanda da Avogacía do Estado como a sentenza.

A sentenza é demoledora no argumentario, mais tamén no ton. É habitual?

Non, non o é. E menos cando tratamos cuestións de Estado. Sobre todo porque na sentenza, máis alá das consideracións xurídicas que hai nela, acertadas, na miña opinión, non é a carga relevante aquí. Se a les, dáste conta de que parece un relato histórico. Isto é importante: se non entendemos o relato histórico do acontecido con Meirás, é moi difícil cuestionar que ocorreu no contrato do ano 1941. Pasaron case 80 anos, e decidir cal era a vontade dos contratantes, é unha convicción á que só se pode chegar tendo moi perfilado o relato.

Hai temor a que o resultado sexa distinto en instancias superiores?

O bo é que é unha boa sentenza. O preocupante é que poida rematar nunha instancia como o Tribunal Supremo onde a reflexión final, máis alá do xurídico, sexa levantar moitas alfrombras. Agora mesmo o problema no pazo é relevante, pero é mais simbólico. O tema relevante é poñer en cuestión o que ocorría naquel momento.

Prevendo recursos, é cuestión de anos?

Sempre cabe recursos, e no dereito o branco pode ser negro. Eu alégrome de que saíra unha boa sentenza. Teño a esperanza de que o fallo se confirme, mais non a convicción absoluta. Hai que ser realista. En 20 días preséntase o recurso de apelación, e nese caso o Estado pódese ver na tesitura de decidir se insta á execución provisional da sentenza ou non. Se non o fai, máis alá do xurídico, plantéxase o problema de que volvemos a estar onde estabamos, que quizais queden, ao mellor, oito anos por diante.

De executar a sentenza, non habería un problema maior se finalmente a xustiza lle dá a razón aos Franco?

Non ten porque. O pazo de Meirás non é vivenda habitual de ninguén. Sendo un Ben de Interés Cultural, o que se garantiría é unha prestación dun servizo para a visita dun BIC mellor do que hai agora, que o fai unha fundación fascista como é a Francisco Franco, o faría unha instancia pública. Se dentro de catro anos ten que deixar de selo, volveriamos a ese extravagante réxime, no que unha fundación fascista se encarga de facilitar as visitas nun ben desta natureza.

Pode sentar esta sentenza un precedente para a recuperación doutros bens espoliados, como a Casa Cornide?

Si. Esta sentenza abre unha liña argumental moi importante. É un punto de inflexión. Se se confirman os principios que sustentan a sentenza, abre unha fronte moi, moi importante. É poñer en cuestión certos negocios, e ir máis alá do recoñecemento emocional, testemuñal ou formal en termos de memoria histórica e ir a cuestións máis materiais. Hai moitos negocios xurídicos, e mesmo fortunas sustentadas por negocios xurídicos, onde os vicios da vontade de quen tivo que subscribir eses negocios agora se poñen de manifesto. Por fin dicimos que moitas das parcelas, e bens, e industrias que foron obxecto de venda durante o periodo da Guerra Civil foron así porque houbo coacción e violencia, e a sentenza pon de manifesto de forma moi explícita.