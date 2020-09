"O que estamos facendo é criminalizar ao sector da hostalería"

O sábado entraron en vigor en Arteixo as novas medidas da Consellería de Sanidade para evitar que se produzan máis contaxios. Só se permite que os bares atendan aos seus clientes no exterior. O xerente do Centro Comercial Aberto, Emiliano Cossini, alerta da situación crítica dos establecementos comerciais e de hostalería.

Como está o comercio de Arteixo agora mesmo?

Notáronse dunha maneira esaxerada as medidas que se puxeron para A Coruña e a área metropolitana. O descenso das vendas foi tremendo e sobre todo a partir do día que se decretaron para a hostalería o deserto que se viviu nas rúas de Arteixo foi importante.

Fala destas últimas medidas, as do venres?

Si. O sábado, que normalmente hai feirón e moito movemento, ao non haber ningún tipo de actividade, a xente non estaba na rúa e as compras practicamente non existiron.

O fin de semana foi terrible.

Foi terrible, terrible. Ademais, non adoita ser unha fin de semana mala porque temos a volta ao cole aí encima. Ao non haber actividades, nin feirón nin hostalería a xente non se move moito pola vila, máis a histeria que se xere coa situación de alarma. Tamén está a inseguridade que teñen moitas familias de se isto vai volver comezar, se vai haber colexio ou non. A volta ao cole non vai ter a actividade que debería que ter.

A xente está esperando e non fai as compras.

A xente está esperando, pero con medo, que é o peor.

Como de crítica é a situación da hostalería de Arteixo?

Pois imaxínate, a hostalería está nunha situación moi crítica. Por unha parte está os que directamente non poden traballar porque non teñen terraza e porque además con café bar, pero os que son restaurantes din que non ten moito sentido abrir porque case todo o mundo lles da está a cancelar as reservas que tiñan feitas para ir comer a outros municipios de arredor. Insistimos que non ten moito sentido porque ao final o que estamos facendo é expandir a posibilidade de que se contaxie o coronavirus. É critica porque non hai ventas e en moitos cousas nin hai posibilidade de ventas polo peche obrigado que se obriga aos hosteleiros.

Entenden a diferenza de que os bares e cafeterías non poidan atender no interior e os restaurantes si?

A verdade non hai ningún tipo de sentido e forma de entender de que poida existir algún tipo de contaxio mentres estás tomando un prato de comida e non tomando un café. Ademais, non hai un protocolo específico para cafés e restaurantes. Non existe ese fundamento de que hai máis protección dun restaurante.

Entón, cren que as medidas da Xunta que puxo o venres son desproporcionadas?

Desproporcionadas e inútiles. O que estamos facendo é criminalizar o sector da hostalería, como se fose o lugar onde nace o coronavirus. Se entendemos que o coronavirus pode ser espallado nun local de hostalería, que sentido ten que os habitantes poidan ir consumir a outro sitio?

Poden ir a outro concello de cerca.

Hai moitos hostaleiros que me dixeron que tiñan reservas en restaurantes e a xente está cancelando e que di que se vai a A Laracha.

A xente marchou a A Coruña ou a A Laracha, non?

Non vivimos illados do mundo. A xente pode ir consumir a outros sitios. Se xa habitualmente tiñamos esa fuga de consumidores a outros concellos de arredores, agora coas medidas máis restrictivas de toda Galicia estamos a dicirlle ao consumidor que non se quede aquí porque é un lugar perigoso. Isto afecta a todos os sectores.

A asociación que pide ao Concello de Arteixo neste momento?

Pedimos máis información e que o Concello se defenda diante da Xunta. Ademais temos núcleos de población ben marcados. En Lugo estáse pechando un barrio, mentres en Arteixo estase pechando todo o concello. Logo tamén se pide que non se deixe aos hostaleiros co control das medidas.