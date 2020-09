O Concello de Sada e o Pazo de Meirás: A loita pola dignidade da memoria histórica

O pasado 2 de setembro vivimos un día histórico para Sada e para Galiza. Un día no que a verdade xurídica en forma de sentenza sumouse ás demandas da cidadanía, colectivos, entidades e asociacións de defensa da memoria histórica e democrática.

Que Sada sexa un concello aberto, máis eficaz, democrático e participativo ao servizo da xente e do interese público xeral implica tamén que estemos ao carón das vítimas da ditadura pulando polo recoñecemento da memoria histórica, simbolizada na loita pola recuperación para o patrimonio público do Pazo de Meirás.

Para elo, dimos un primeiro paso cando aprobamos en 2017 o primeiro Plan Xeral da historia de Sada e fixemos que o ámbito do Pazo se remita a un Plan Especial de Protección, no que "se analizará e respostará á posibilidade de que o BIC pase a ser de dominio e uso públicos en base aos acordos ou determinacións legais no contexto da recuperación da memoria histórica" engadíndolle unha disposición transitoria pola que o Concello xamais autorizará un cambio de uso para o Pazo, a non ser que sexa para equipamento público ou sistema xeral público.

Convocamos un pleno extraordinario en agosto do 2017 que aínda que o único punto da orde do día era relativo ao réxime de visitas do Pazo, eramos plenamente conscientes de que asunto ía ir alén.

Tratábase, en definitiva, de poñer enriba da mesa a aprobación duns acordos encamiñados a que finalizase dunha vez por todas a vergoña e o anacronismo histórico da situación do Pazo. Despois daquel pleno, os acontecementos precipitáronse e puxéronse en marcha diversas iniciativas co obxectivo final da recuperación para o patrimonio público deste inmoble. Así, participamos e tivemos un papel activo na Xunta Pro Devolución convocada pola Deputación de A Coruña e na Comisión de Expertos do Parlamento de Galicia, cuxo informe serviu de antecedente para a demanda que meses despois presentou a Avogacía do Estado contra os Franco.

A sentenza que acaba de saír ven culminar este traballo no que participamos xunto con investigadores, historiadores, entidades e as equipas xurídicas das diferentes administracións personadas que contribuiron a esta sentenza histórica. A todos eles, o noso recoñecemento.

Unha sentenza impecable desde o punto de vista xurídico, e que confirma o que sempre defendeu o Concello de Sada, tanto na Comisión de Expertos, como en vía xudicial: ponse fin, coa cautela de ser recorrible a sentenza, á detentación ilegal e fraudulenta polos Franco da propiedade do Pazo.

Tamén confirma o que o Concello de Sada sempre defendeu e demandou desde o primeiro momento (así o defendimos na nosa intervención e no voto particular emitido na Comisión de Expertos) que os Franco sempre actuaron de mala fe e polo tanto non era admisible a liquidación posesoria, isto é, os Franco, fóra do Pazo, e sen un euro. Como tamén se lle dá a razón na sentenza ao que sempre demandou o Concello de Sada, a viabilidade das accións civís e da acumulación de acción de nulidade dos títulos de propiedade dos Franco, e reivindicatoria de propiedade para o Patrimonio do Estado (e non para o Patrimonio Nacional, como se defendía nalgún outro informe).

Por outra banda non podemos deixar de poñer de manifesto a pasividade omisiva dos sucesivos gobernos do Estado español en materia de memoria histórica. Desde a morte do ditador Franco, tiveron que pasar 32 anos para que o Estado contase cunha Lei de Memoria Histórica (2007) e 44 anos para a retirada de Franco do Val dos Caídos e para que o Estado presentase a demanda do Pazo. Longa pasividade gubernamental que non deu resposta ao labor das entidades e asociacións de memoria histórica.

En definitiva, a loita xurídica vai continuar nos seguintes meses, van ser meses de dura loita, de recursos e de presións, pero a dignidade democrática vai gañando e estamos seguros de que as sucesivas sentenzas nos van seguir dando a razón.

Ábrense unhas perspectivas de futuro para o Pazo de Meirás nas que o Concello de Sada sempre vai estar activo e participar. Perspectivas de futuro que deben pasar porque o Pazo sexa destinado a un equipamento público no que o Estado convenie coas diferentes administracións implicadas, Xunta de Galicia, Deputación de A Coruña e Concello de Sada, o réxime sobre seu uso e destino.

Un uso e destino que por forza, xustiza e recoñecemento ten que servir de homenaxe a todas aquelas persoas que foron represaliadas polo réxime do ditador Franco e deberá ser un referente para a comunidade internacional sobre a memoria histórica e democrática.

*Óscar Benito Portela Fernández é alcalde de Sada.

*Francisco X. Montouto Pérez foi concelleiro delegado da área de Urbanismo (2015-2020) e representante do Concello de Sada na Comisión de Expertos do Parlamento de Galicia.