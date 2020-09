Las ANPA de Culleredo piden reducir la ratio de Infantil a un máximo de 20 alumnos por aula

A solo unos días de que comience un curso escolar que estará marcado por la pandemia de Covid-19, varias de las Asociacións de Nais e Pais (ANPA) de Culleredo han remitido un escrito a la Consellería de Educación para reclamar medidas que minimicen los riesgos de contagio en los centros. Su escrito cuenta con el apoyo del Concello de Culleredo, gobernado por el PSOE, que ha trasladado las demandas a la Xunta.

Los progenitores plantean dos medidas en su escrito. Demandan, de una parte, que el límite máximo de alumnos por aula en la etapa de Infantil se reduzca a veinte frente a los 25 actuales. Desde las ANPA inciden en que se trata de la franja de edad con mayores dificultades para adaptarse al protocolo y recuerdan además que no están obligados a llevar mascarilla. Para reducir la ratio, las familias plantean varias alternativas. La ANPA del colegio Sofía Casanova solicita que no se elimine un aula de tres años; las familias del centro Isaac Díaz Pardo exigen que se reabran las aulas de tres y cuatro años cerradas y en el Ría do Burgo piden que se implante una línea más de cuatro años.

Padres y madres afirman que en todos los centros existen aulas suficientes para adoptar estas medidas para reducir riesgos de contagio. En algunos de los colegios, apuntan, cuentan con espacios libres precisamente porque se cerraron líneas.

Profesorado de apoyo

Las ANPA solicitan que se mantenga y se refuerce si fuese preciso el profesorado de apoyo de Educación Primaria, en concreto de Pedagoxía Terapéutica y Audición e Linguaxe. Padres y madres defienden que las necesidades especiales del alumnado pueden verse agravadas por el confinamiento del pasado curso.

El Gobierno local de Culleredo expresó ayer su apoyo a las demandas de madres y padres ante una situación "extraordinaria". La edil de Educación, Jéssica Méndez, apuntó ayer a la "preocupación lógica" de las familias. El BNG expresó también su apoyo y avanzó que presentará una moción en pleno. Más por Culleredo se suma también a las demandas.