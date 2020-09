La jueza rechaza la petición de aclaración de los Franco: "la sentencia es clara", responde

Tres líneas le han bastado a la titular del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de A Coruña para rechazar el extenso recurso de aclaración o subsanación de sentencia que presentó la familia Franco contra el fallo que le condena a devolver el pazo de Meirás sin derecho a indemnización. Como ya informó este diario, los herederos del dictador instaron a la jueza a aclarar si el fallo cerraba la puerta a un posible reembolso de los gastos derivados del mantenimiento del inmueble: "La sentencia dictada es clara y motivada al respecto", se limita a responder la jueza Marta Canales.

En un escrito de cuatro páginas, los Franco instaban una aclaración o subsanación de sentencia en lo relativo a la condena a restituir al Estado el inmueble sin liquidación del estado posesorio. En concreto, pedían a la jueza que aclarase si se refería únicamente a que debían devolver el pazo sin que previamente les hubiesen sido abonado los gastos que les correspondiesen o si, por el contrario, la calificación de poseedores de mala fe les privaba de forma definitiva del derecho a ser reembolsados por gasto alguno.

En su recurso, el despacho de abogados de los descendientes del dictador argumentaba que privar a la familia de los gastos, incluidos los considerados "necesarios", constituiría una "flagrante contravención" del artículo 453 del Código Civil, que recoge que "los gastos necesarios se abonan a todo poseedor" y, "por extensión, también al que lo haya sido de mala fe". El despacho de Luis Utrera Molina apuntaba además que constaba acreditado en autos "de manera absolutamente incontrovertida" que la familia Franco había ocupado el inmueble "durante, como mínimo, los últimos 45 años". y que el pazo se había incendiado en 1978 y se había reconstruido o rehabilitado "con cargo al patrimonio de los demandados".

Sus argumentos no han variado ni un ápice la postura de la jueza. En un escueto auto, la magistrada se limita a decir que no cabe la aclaración solicitada por los demandantes. "Atendidos los artículos 214 y 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no ha lugar la aclaración interesada, porque la sentencia dictada es clara y motivada al respecto". En nota de prensa, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) reitera que la jueza entiende que no cabe la liquidación del estado posesorio al tratarse de una propiedad que la familia Franco incorporó a su patrimonio de" mala fe". "Mala fe se materializa cuando tras aceptar el Caudillo la donación del pazo de Meirás, en su calidad de Jefe de Estado, otorga una escritura pública el 24 de mayo de 1941 con la sola finalidad de inscribir el bien a su nombre en el Registro de la Propiedad, sin mediar precio alguno. Porque se realizaron transmisiones forzosas de propiedades colindantes. Y porque el Estado asumió todos los gastos de la residencia estival, gestionada y administrada como residencia oficial del Jefe de Estado", detallaba la jueza en su sentencia.

Los Franco ya han anunciado que recurrirán el fallo.