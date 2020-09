Sada acogerá este fin de semanas el encuentro de productores de mar y tierra 'Maridar As Mariñas'

Sada celebrará este fin de semana el encuentro Maridar As Mariñas, una iniciativa de la Federación de Asociacións Empresariais das Mariñas que ha presentado el Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro y que cuenta con el patrocinio de la Xunta y la colaboración del Concello. El objetivo de este encuentro es "promocionar la riqueza gastronómica, cultural y turística" de la comarca, explican desde la organización. A lo largo de tres días, Sada acogerá diversas actividades y encuentros. Entre otras actividades, Maridar incluye presentaciones de productos locales, encuentros con productores, conferencias, demostraciones gastronómicas y premios a emprendedores de As Mariñas.