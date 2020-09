Acuatic: un club de natación campeón que tiene que entrenar en una pista polideportiva

Tiradas en la pista polideportiva, moviendo brazos y piernas en una colchoneta, pasan por un grupo de niñas que hacen gimnasia cuando la verdad es que son unas campeonas sin piscina: el Club Acuatic Oleiros de Natación Sincronizada, que ha sido el mejor club gallego varias temporadas en su categoría y ha ganado copas y medallas de oro, sigue confinado a día de hoy, no se zambulle en vaso desde el 14 de marzo debido a que el Concello no permite en sus piscinas municipales más que a una alumna por calle cuando en otros municipios están hasta diez.

El club de sincronizada más grande de Galicia, con 180 nadadoras, ya ha dejado de tener este título. "Se han dado de baja setenta niñas por ahora. En otros sitios ya empezaron a entrenar en piscinas municipales pero nosotros nada, si esto sigue hasta el mes que bien, ya no podremos entrenar ni competir, perderemos la temporada", explica María Rey, coordinadora, entrenadora y heroína que logró con mucho esfuerzo e ilusión levantar este club de la nada en 2009.

El Acuatic entrenaba en las piscinas de Dorneda y de la capital municipal, que les dejaba el Ayuntamiento de Oleiros. Pero mientras todos los demás clubes están entrenando en instalaciones municipales, el Ejecutivo local por ahora no les ha dejado más que la pista polideportiva, que paradójicamente está al lado del complejo de la piscina, así que se da el caso de que las madres van a nadar sin problema y dejan a sus hijas nadando sobre el hormigón de la pista.

"Es muy arriesgado. Estuve hablando con la concejal de Deportes, vamos a informar en unos días de lo que se va a hacer. También acaba ahora el contrato de las piscinas", reconoció ayer el alcalde, Ángel García Seoane, que admitió que esta situación está originando muchas bajas en el club y que las niñas pierdan la ilusión. El contrato de las cuatro piscinas municipales con Aqualia finaliza este mes.

Las nadadoras del Acuatic, para no perder destreza después de tantos meses, aprovechan los días de buen tiempo para no olvidarse del agua y alternar el entrenamiento en seco con la práctica en la playa de Santa Cruz, aunque no sean las condiciones ideales.

"El horario que nos dejan es de siete y media a nueve y media de la noche, el otro día era noche cerrada cuando salimos. Tenemos que pedir también para ir a la playa. Pero es para ir sobreviviendo. Santa Cruz reúne condiciones, no hay corrientes. Pero no es lo mismo y los padres tienen miedo, es lógico. Y vamos ahora, en octubre a lo mejor ya no podemos. En otros concellos están entrenando sin tantas restricciones como nosotros. Esto es insostenible. El Aguamarina de Culleredo entrena con ocho niñas por calle, en el Casino creo que son diez. Nosotras con una no podemos hacer nada", añade María Rey. "Las madres están mirando todas las piscinas, algunas hasta ofrecieron las de su casa. En A Coruña miramos de alquilar en la Casa del Agua pero dan prioridad a los socios", añade.