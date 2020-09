"Aquí todo Primaria es un aula burbuja"

Los colegios y escuelas del rural de la comarca han partido con cierta ventaja en este inicio de curso marcado por la emergencia sanitaria del Covid-19. Sin las apreturas de algunos centros urbanos que se han visto desbordados por las nuevas distancias de seguridad, la vuelta al cole en el rural ha sido relativamente tranquila, aunque con incertidumbre y un enorme trabajo previo de la dirección y equipos docentes en la elaboración de protocolos.

Un colegio que puede presumir de espacio es el de Présaras, en Vilasantar, con solo 33 alumnos. "Aquí toda Primaria es una aula burbuja", apunta Javier Cartón, el docente más veterano del centro, un apasionado de la " slow pedagogy", la "educación a fuego lento", que destacaba ayer que la pandemia ha hecho a muchos darse cuenta de la importancia de mantener las escuelas rurales.

En el CEIP de Présaras son 33 alumnos: 12 de Infantil y 21 de Primaria. Este año se han matriculado pequeños de otros municipios y de ciudades como A Coruña y Lugo: "Están viniendo de la ciudad al rural", destaca Cartón. Los escolares se estrenaron ayer con ración extra de recreo, aire libre, juegos y lección de protocolo anticovid, en la que demostraron ser alumnos aventajados.

El colegio podrá mantener un solo turno de comedor pero ha tenido que prescindir del aula de estimulación temprana para habilitar una zona de aislamiento y no podrá hacer uso del aula de grabación. Con todo, ha logrado mantener su joya, la biblioteca que les valió un premio nacional. "Si la cerrásemos para habilitar un aula le estaríamos dando más importancia a cómo conjugar el pretérito perfecto del verbo subyacer que a disfrutar de una lectura", apunta Cartón, que tiene claro las prioridades este curso: "Este año nos centraremos en lo que realmente importa", explica y apunta a la oportunidad de trabajar valores que han aflorado durante el confinamiento como aprender a "ayudar" "saber salir adelante con una sonrisa" y competencias básicas como la lectura, escritura y comunicación.

En el CPI Virxe da Cela, que da servicio a Irixoa y Monfero, fue un día de muchos nervios en lo que todo se desarrolló con "bastante normalidad", explica su directora, Camino Pereiro. Este centro rural agrupado tiene mucho más alumnado que el de Présaras, pero tampoco se resiente de apreturas. Son unos 155 alumnos: "Hemos notado un incremento de matrícula. Muchas familias han decidido volver al rural", explica Pereiro. La media por aula, de entre 15 y 17 alumnos, es bastante inferior al tope del aula burbuja, marcado en 25. Como el resto de colegios, el Virxe da Cela ha dividido el patio y establecido grupos estables de convivencia. El comedor dispondrá de tres turnos: infantil, secundaria y primaria. "Hemos dedicado un montón de tiempo a hacer los protocolos, ahora hay que ver si son efectivos", apunta Camino Pereiro, que destaca que una de las ventajas del rural es la unión de la comunidad educativa, lo que les ha permitido consensuar las medidas con las familias. No todo son ventajas. Hay dos cuestiones que preocupan especialmente a la directiva y a la ANPA. Una, que disponen de un servicio de transporte compartido con otros centros que "no garantiza la higiene y seguridad". La otra, los problemas de conexión a internet: "Podemos intentar dotar de material a las familias, pero si después la conectividad no es buena, limita mucho", advierte la directora.

El colegio de Curtis, con 120 alumnos, llevan unos meses de muchísimo trabajo, explica su jefa de estudios, Maricarmen Abad: "Va a ser duro, el equipo directivo está al borde de la locura", explica esta docente, que ve preciso refuerzos: "Necesitamos más personal. Lo que más me preocupa es cómo vamos a hacer cuando falten algunos compañeros porque tienen síntoma si no podemos unir a los niños", apunta.

En el Forte Bragade, en Oza-Cesuras, hay 67 matriculados. "Este año han venido de otras zonas", explica el jefe de estudios. El centro mantiene agrupados en dos aulas los cuatro primeros cursos de Primaria y ha separado quinto y sexto. En este colegio tampoco echan en falta más espacio: "Tenemos un patio gigante que hemos dividido en zonas y los niños irán rotando y también patio cubierto y pabellón", explica el docente, que destaca que los escolares están "súper concienciados".

En el colegio de A Castellana, en Aranga, también reinó ayer la normalidad. Con un total de 66 alumnos, dos unidades de infantil y tres grupos de primaria agrupados, este centro no ha tenido que realizar desdobles. Los pequeños se han adaptado bien a las nuevas normas. "Los niños nos dan ejemplo", apunta el director, José Luis Pico, que destaca también la profesionalidad del equipo docente.

En unitarias como la de Coirós, el regreso a las aulas ha sido de lo más familiar. En la de O Fontelo, con solo siete alumnos, fue un día feliz de reencuentros en el que se cumplieron estrictamente los protocolos: "Los niños lo hicieron genial. Son unos campeones", celebra la maestra, Olga Abella. Ella tiene claro que es "una privilegiada": "Tengo un grupo burbujita", bromea.