La vuelta al cole más esperada

A Ana se le iluminó la cara nada más ver la furgoneta de Aspace. A esta pequeña de 9 años, alumna del centro educativo para personas con parálisis cerebral de Sada, los últimos seis meses se le hicieron eternos. Si el confinamiento resultó una experiencia dura para cualquiera, la privación de rutinas para una persona con una dependencia severa fue todo un calvario. "Fue muy duro, gritaba, dormía mal..., imagínate", relata su madre, Cristina Rivas.

La vuelta al cole supuso un cambio radical: "Ahora está de maravilla, nada más ver el bus se echó a reír y me dijeron que no paró de reírse en todo el camino. Solo lleva dos días en el cole y no te haces una idea de lo feliz que está, ya duerme del tirón toda la noche. Ha vuelto a ser la de antes, está agotada pero muy contenta", relata Cristina, una mujer inmune al desaliento que también se resintió del encierro. "Fueron meses muy duros, somos cuatro en una casa de 70 metros cuadrados", relata.

Ella intentó suplir como pudo la atención que Ana recibe en Aspace. Desde el centro les enviaban semanalmente pautas, ejercicios y actividades para mantener en la medida de lo posible las terapias, pero "no era lo mismo": "Los profesionales son ellos, yo puedo darle mucho mimo, mucho cariño, pero no voy a conseguir los mismos resultados que un profesional", explica Cristina, que lo primero que hizo cuando se levantó el confinamiento fue duplicar las sesiones de fisioterapia privada, que le hacían mucha falta a Ana.

Ahora esta pequeña ha vuelto a sus rutinas, aunque en un aula burbuja. Para garantizar la máxima seguridad de los 28 alumnos de entre 3 y 21 años, Aspace ha formado grupos estables de convivencia de 4 a 6 integrantes en función de su edad y capacidades. Los usuarios comen en el aula para reducir los riesgos de contagio de Covid-19 y utilizan por turnos el patio interactivo. "Sé que ahí está súper cuidada", cuenta Cristina.

El protocolo de seguridad se activa desde el primer momento, con mediciones de temperatura antes de subir al autobús y desinfección de sillas y ruedas, explica Cristina. Ella es consciente de que nada puede garantizar una seguridad al cien por cien, pero sabe que en el centro las medidas y controles son exhaustivos. "Hay que arriesgarse un poco y tirar para adelante, no se puede vivir en una burbuja", apunta esta madre coraje que advierte del deterioro que puede derivarse de una privación prolongada de las rutinas: "Ana está súper contenta y sé que está muy bien cuidada y eso es lo que me vale", incide.

La directora del centro educativo de Aspace, Ángela Rouco, explica que, dada la emergencia sanitaria, la prioridad es "cumplir con los protocolos sanitarios". "Las medidas de seguridad e higiene son esenciales", apunta esta especialista, que trabaja en Aspace desde hace 25 años y que apela a la necesidad de buscar un equilibrio entre el cumplimiento de esas estrictas medidas y devolver los usuarios una normalidad fundamental en sus vidas: "Para ellos venir a la escuela es normalizar y el hecho de que puedan llevar una vida más normal redunda en calidad de vida", explica.

Durante los últimos meses, Aspace realizó un seguimiento semanal del alumnado del centro para intentar hacer lo más llevadero posible el encierro. Enviaron pautas y ejercicios y contactaron periódicamente con los usuarios y sus familias, pero todo ese esfuerzo no evitó que, en algunos casos, ese alejamiento tan prolongado del centro provocase "cierto deterioro", explica Ángela Rouco.

El cole ha vuelto a abrir sus puertas y lo primero ha sido realizar una evaluación inicial al alumnado. La rutina sanadora regresa poco a poco a la vida de los usuarios. Ellos no son los únicos que la necesitaban: "Nosotros también estamos muy contentos de reencontrarnos con ellos, somos como una pequeña familia", apunta la directora del centro.