Cambre indemnizará con casi 24.000 euros a una empleada por una caída

El Concello de Cambre deberá indemnizar con 23.657 euros a una funcionaria que sufrió un accidente laboral por falta de las debidas medidas de seguridad.. El Consello Consultivo ha estimado parcialmente la propuesta presentada por el Ayuntamiento, que asumió su responsabilidad en los hechos.

Según recoge el dictamen del Consultivo, la trabajadora sufrió el accidente en mayo de 2016, al tropezar con un enchufe y un cable de la red eléctrica cuando trataba de acceder a unos expedientes administrativos localizados en un estante. A causa de este tropiezo sufrió lesiones por las que reclamó una indemnización de 26.625 euros, según recoge el dictamen.

El Consultivo concluye que en este caso están suficientemente acreditados los daños sufridos por la trabajadora, que un informe médico encargado por el propio Ayuntamiento valoró en 24.737 euros, cantidad que aceptó finalmente la afectada.

El Concello propuso detraer de esta cantidad 1.080 euros en concepto de indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes dado que esta cuantía ya había sido percibida por la accidentada. Planteó también detraer 5.260 euros en concepto del recargo del 30% sobre el subsidio de incapacidad temporal percibido por la trabajadora desde el 21 de mayo de 2016 hasta el 23 de diciembre de ese mismo año. El Consello Consultivo no accedió a esta deducción al entender que estas cantidades "no pueden ser detraídas de la indemnización sin vaciar de contenido dicho concepto de gravamen para el empleador" al "dejar sin efecto el carácter también punitivo y preventivo del recargo".

Es la primera reclamación por daños que Cambre somete a dictamen del Consultivo, al menos en los últimos veinte años. Su cuantía no es excesivamente elevada si se compara con las indemnizaciones que han tenido que abonar en otros concellos de la comarca. La más elevada que ha trascendido en los últimos tiempos es la de Miño, 194.000 euros por un accidente laboral muy grave en 2016.