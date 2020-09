El Consorcio sube un 60% el precio del contrato de rechazos tras quedar desierto el concurso

Pleno del Consorcio As Mariñas que se celebró ayer en A Senra, en Bergondo.

El Consorcio As Mariñas aprobó ayer en pleno prorrogar durante seis meses a Gestán Medioambiental SL el contrato de transporte y eliminación de los rechazos -basura que no se recicla- tras quedar desierto el concurso que abrió el pasado julio. El servicio se prorrogará sin el incremento de precios que reclamaba la actual adjudicataria, tras concluir la asesoría jurídica del Consorcio que no procede el aumento solicitado al "tratarse de un servicio esencial tiene que continuar en idénticas condiciones".

La entidad comarcal que integra a los ayuntamientos de Abegondo, Bergondo, Betanzos, Carral, Cambre, Culleredo, Oleiros y Sada aprobó también modificar los pliegos de este contrato e incrementar el presupuesto a una media de 53,39 euros por tonelada, cuantía similar a la que abona actualmente el Concello de A Coruña.

Se trata de una modificación de calado, al pasar el precio por tonelada de los 31 euros que paga actualmente el Consorcio por llevar y tratar los rechazos en el vertedero de Sobrado a 53,39 euros, lo que supone un aumento del 60%. El presupuesto de licitación pasa de los 2,3 millones a 3,7 millones. Desde el Consorcio matizan que este contrato será temporal y que decaerá sin penalización cuando se formalice el nuevo contrato de gestión de los residuos para Nostián, conjunto para A Coruña y el la entidad comarcal.

El pleno contó con la asistencia de los alcaldes de Abegondo, José Antonio Santiso,que preside el ente; de Bergondo, Alejandra Pérez; de Betanzos, María Barral; de Cambre, Óscar García Patiño; de Carral, Javier Gestal; de Culleredo, José Ramón Rioboo; y de Sada, Benito Portela. Y de la teniente de alcalde de Oleiros, María José Varela.

Mancomunidad

Tras el pleno se celebró una reunión de la comisión gestora de la mancomunidad, en fase de gestación. Los representantes municipales aprobaron de forma inicial los estatutos que regirán la nueva entidad, con los votos favorables de Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Culleredo y Sada, y las abstenciones de Carral y Oleiros, dos municipios en los que gobierna Alternativa dos Veciños.

Una vez más, la representación que le corresponde a cada ayuntamiento fue motivo de controversia. La alternativa aprobada por la mayoría de los concellos, con la abstención de Carral y Oleiros, establece que Abegondo, Bergondo y Carral tendrán 9 votos cada uno; Betanzos, 15; Sada, 16; Cambre, 23; Culleredo, 25, y Oleiros, 28. La alternativa que defendió Oleiros le daba algo más de peso, pasando de una representación del 20,9 % al 23,5%.

Los estatutos se expondrán al público y se someterán a informe de la Diputación de A Coruña. Luego se elevarán a una asamblea de los concejales de los ocho municipios para su aprobación. Posteriormente deberán ser ratificados en cada pleno.