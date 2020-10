Diecisiete exconcejales de cinco partidos piden llamar Ángeles Roca a la biblioteca

Diecisiete exconcejales de cinco partidos de Cambre piden bautizar la nueva biblioteca de la capital municipal con el nombre de la bibliotecaria, "única directora y alma máter" de las salas de lectura cambresas, Ángeles Roca. La iniciativa pretende reconocer la "humildad, perseverancia, diligencia y profesionalidad" de una "pieza fundamental" para la creación de las actuales bibliotecas municipales y su labor "desde antes de la apertura de la primera biblioteca, el 17 de mayo de 1984, hasta su jubilación anticipada a comienzos de este 2020", detalla el texto de la petición.

La iniciativa atribuye a Roca "una trayectoria profesional y vital reconocida por la práctica totalidad de vecinos y vecinas de Cambre y por la unanimidad de profesionales del sector y administraciones a nivel nacional". "Gracias a su trabajo Cambre puede presumir de tener el Premio Nacional de Animación a la Lectura, en atención a la creación del Moucho Leroucho, una de tantas iniciativas que, trabajadas con otros cambreses buenos y generosos, cimientan una biografía de pasión por las letras, vocación de servicio público y dedicación al pueblo de Cambre", sostiene el escrito.

La petición está suscrita por los exconcejales: Mariví Amor (BNG), José Antonio Baamonde (PP, PdC), Antonio Bruquetas (ACdC), Xoán Ramón Díaz (BNG), Juan Evaristo Rodríguez (PSOE), Carolina Fernández (BNG), Juan Antonio Fernández (EU), Loly García (UxC), Eugenia Mantiñán (UxC), Manuel Marante (PSOE, PG), Manuel Mora (PP), Antonio Orosa (UxC), Marité Prieto (EdG), Manuel Rivas (exalcalde, PP), Alfredo Rodríguez Abella (BNG), Luis Taibo (EU) y Rocío Vila (PP). Los impulsores de la moción aseguran que la petición está registrada en el Concello desde el pasado mes de febrero y que "el alcalde y su equipo de Gobierno han hecho caso omiso" y se han negado a convocar la comisión municipal de honores y distinciones".

El Gobierno local replica que no ha recibido ninguna petición de estos exediles y sí una del BNG y otra de un particular. Asegura que convocará la comisión este mes y que no lo hizo antes por que con la pandemia se centró en las prioridades.