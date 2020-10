Dos familias tienen a dos niñas sin poder escolarizarlas

José llegó desde Murcia el 1 de septiembre, por motivos de trabajo, y toda su familia se empadronó en Canide, donde viven ahora, pero su niña de 4 años a día de hoy aún no ha pisado el aula. "Nos dijeron que estaba admitida en el Luis Seoane pero al final la Xunta dijo que no tenía plaza, que tenía que ir al Cristo Rey o a Rabadeira. Pero nosotros vivimos al lado de este colegio, y en Infantil no es obligatoria la escolarización, nos dicen, cuando en Murcia sí estaba escolarizada. Ella quiere ir al cole,". Un padre de Italia vino con su hija también de 4 años y está en la misma situación, y no tiene derecho a transporte si va a Rabadeira y tendría que dejar de trabajar para llevarla. "Se jubiló una profe y no repusieron. Con otra docente se podrían escolarizar porque hay un aula vacía", dice la ANPA.