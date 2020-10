El Consorcio licita de nuevo la gestión de los rechazos de la basura y sube un 77% el precio

Tras quedar desierta la primera contratación del pasado mes de julio, el Consorcio As Mariñas ha vuelto a sacar a licitación el contrato de transporte y tratamiento de la basura de la comarca que no puede gestionarse en Nostián, y que no son orgánico o inorgánico., y que se denomina rechazos. Ahora el coste máximo previsto por tonelada a tratar se ha fijado en 54,85 euros (sin IVA), frente a los 33 del contrato frustrado de julio.

Sin embargo, la diferencia es aún mayor si se compara con el precio de la anterior licitación, la de 2017, que era de 31 euros la tonelada, lo que implica que se ha incrementado este coste en un 77%.

Las empresas aspirantes a hacerse con el contrato podrán hacer ofertas inferiores a este tope de 54,85 euros.

El Concello de A Coruña abona 46 euros por tonelada en las mismas instalaciones del municipio de Sobrado.

Si en 2017 la gestión de los rechazos se sacó a contratación por 2,1 millones de euros durante dos años, ahora sale por 3,7 millones de euros, que con el IVA llega a los 4,1 millones.

El Consorcio As Mariñas ya tuvo que aprobar el pasado mes de septiembre una prórroga de seis meses a la actual adjudicataria, Gestán Medioambiental, hasta poder licitar y contratar de nuevo este servicio, después de quedar desierto el primer intento.

De hecho en esta nueva licitación ya se prevé específicamente que el adjudicatario estará obligado a continuar con la prestación del servicio si es necesario "durante el plazo que resulte imprescindible" si finaliza la concesión y mientras la nueva empresa no se hace cargo.

Los rechazos (residuos no peligrosos) que se recogerán y trasladarán a la planta de Sobrado proceden de los concellos de Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada.

El contrato ahora sale por dos años (hasta 2023) con posibilidad de prórroga por uno más. El servicio, además de la gestión de los rechazos incluye la de los voluminosos (a 117 euros la tonelada) y los afinos (a 50,35 euros).

A la hora de valorar las ofertas de los que participen en este concurso, la propuesta económica (precio más bajo) será la de más puntuación, hasta 80 puntos, mientras que los restantes 20 se otorgarán por criterios técnicos (tratamiento más adecuado), organización del servicio y del transporte y certificaciones de calidad y medio ambiente.