El PP de Culleredo reclama una comisión de investigación por la caída de la cubierta del parque

El Partido Popular de Culleredo ha solicitado la creación de una comisión de investigación para determinar "si existió prevaricación" en el hundimiento de la cubierta del parque infantil de As Brañas tras el temporal, además de analizar "responsabilidades políticas y jurídicas". Esta cubierta fue retirada totalmente después para que no hubiese más peligro. La cubrición de este parque, con financiación provincial, está dentro del plan de parques cubiertos del Ejecutivo. La oposición había denunciado que el parque estaba cerrado desde hace diez meses.

El Gobierno local ya destacó que este parque permanecía vallado y cerrado al público al no estar aún recepcionada la obra y anunció que abrirá un expediente para depurar responsabilidades. El PP señala que la obra tenía que estar "recepcionada en el plazo de un mes" y en dicha acta ya debe figurar si existen o no deficiencias y si las obras no están en buen estado la ley ya permite resolver el contrato, pero el Concello no hizo "ni una cosa ni otra".

El partido pide saber por qué adjudicó esta obra "con una baja del 30% respecto al presupuesto base, por qué no se atendieron los reparos de Secretaría y si hay certificación de final de obra, entre otros.