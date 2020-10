Arteixo, ¿pueblo de ricos?

La espectacular escalada de Arteixo en el ranking de municipios más pudientes de Galicia ha sido acogida con sorpresa en el propio ayuntamiento y entre los economistas de la provincia coruñesa. Como informó ayer este diario, el municipio que alberga la sede de Inditex ha escalado 37 posiciones en un año y ha pasado a ocupar el segundo puesto entre los concellos gallegos con mayor renta bruta disponible en Galicia, solo superado por Oleiros.

Los datos que acaba de publicar la Agencia Tributaria en base a las declaraciones de los habitantes en el año 2018 no parecen encajar con el perfil socioeconómico de este municipio industrial formado mayoritariamente por "gente obrera y trabajadora" , como apuntaba recientemente su alcalde, Carlos Calvelo.

Hasta ahora, ese retrato del arteixano medio contrastaba con el hecho de que Arteixo dispusiese de un PIB per cápita equiparable al de la City de Londres (más 104.000 euros al año por habitante) por acoger el centro logístico de Inditex y uno de los polígonos más dinámicos de Galicia. Pero ahora, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, Arteixo ya no solo destaca por el PIB, cuenta además con una renta bruta de 30.807 euros por habitante, un 37 % más que la declarada en el ejercicio anterior (22.445 euros). Pasa, así, del 39 al puesto número 2 del ranking gallego. Según detallan desde el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, solo un año, los rendimientos por trabajo (nóminas) se han incrementado en 18 millones; el capital mobiliario (intereses, dividendos, etc), en 26 millones y el derivado de plusvalías, en 95 millones.

¿Qué ha cambiado en el último año? ¿Es Arteixo ahora un municipio de ricos? Para los expertos, la explicación a una subida tan repentina hay que buscarla más bien en un cambio de censo de empresarios con rendimientos muy importantes y ejemplificaría hasta qué punto pueden resultar engañosas las listas de ayuntamientos con más renta per cápita si no se eliminan del cálculo los extremos. El economista Venancio Salcines apunta en esa dirección. Este especialista, presidente de la Escuela de Finanzas, atribuye este incremento a que se hayan empadronado en Arteixo directivos de Inditex u de otras de las grandes empresas radicadas en el polígono de Sabón con rentas muy altas o a que empresarios hayan cambiado su domicilio fiscal a la empresa por "comodidad". Pone como ejemplo el caso de Avinyonet del Penedès, un pequeño pueblo al sur de Barcelona que ascendió al segundo puesto de los municipios con mayor renta por una operación de ese tipo del nieto del fundador de Danone. Otro caso más reciente que ilustra cómo pueden distorsionar la realidad estos listados lo constituye Matadepera, que ha escalado hasta el primer puesto en renta por vecino, un dato que los expertos atribuyen a una operación de un residente: Manuel Lao, expropietario de la empresa de juego Cirsa, que vendió en 2018 al fondo Blackstone.

El Concello también apunta a empadronamientos de directivos o altos cargos de empresas del municipio para explicar esta espectacular subida de la renta media en un pueblo "mayoritariamente obrero". Un portavoz del Ayuntamiento conjetura con esta posibilidad y apunta además que en los últimos años se han censado en el municipio trabajadores de importantes empresas. Y es que la ubicación de Arteixo a las puertas de A Coruña y su oferta residencial, a unos precios más asequibles, ha convencido a muchos a mudarse a un pueblo que no ha parado de crecer y ganar en servicios.

Ese "dinamismo" de Arteixo es otro de los factores a los que apunta el catedrático Andrés Faíña, que llama la atención sobre la importante transformación de este pueblo en los últimos años. Un cambio que salta a la vista en el centro, con locales que cada vez apuestan más por el diseño y que se han convertido en parada habitual de trabajadores de empresas como Inditex.