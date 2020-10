Culleredo anima a participar en una carrera virtual solidaria en favor de niños con Phelan-Macdermid

El Concello de Culleredo anima a la participación en la carrera Run like a hero, en favor de los niños con síndrome Phelan-Macdermid. La iniciativa socio-deportiva, de carácter mundial, se celebrará del 17 al 25 de octubre de forma virtual. La Asociación Síndrome Phelan-McDermid, con la que colabora de manera activa el Ayuntamiento cullerdense, trabaja para mejorar la calidad de vida de los menores que conviven con esta patología poco frecuente y organiza este evento "para concienciar a la sociedad sobre la realidad de los pacientes y sus familias", explica. Se realizará de manera individual, debido a la situación derivada de la Covid-19, y podrá elegirse entre dos distancias, uno o cinco kilómetros, y recorrerlos en el lugar del mundo que ellos decidan gracias a la App Believe. Los interesados deben registrarse en www.runlikeahero.com y elegir la opción de distancia o la del km0 solidario. Después, deberán descargar la App Believe, gratuita