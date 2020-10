El GALP Golfo Ártabro Sur aprueba una ayuda para mejorar el equipamiento de la lonja de Sada

El Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur ha aprobado en junta directiva un nuevo proyecto no productivo dentro de la segunda convocatoria de su línea de ayudas: la mejora del equipamiento de la lonja de Sada. Se ejecutará a través de la colocación de una máquina de hielo en las instalaciones. La actuación está impulsada por la Confraría de Pescadores de Sada. "Es necesario seguir facilitando nuestro apoyo para mejorar las infraestructuras de la zona con el objetivo de ofrecer unos servicios más eficientes y de calidad", sostiene el gerente del GALP, Federico López. Después de la aprobación del proyecto por parte de grupo, ahora deberá avalarlo la Consellería do Mar de la Xunta, que emitirá la resolución final.