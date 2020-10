La Xunta cuestiona por su impacto la planta de residuos prevista en Lubre

La Consellería de Medio Ambiente ha emitido el informe de impacto ambiental del proyecto que tramita Celso Núñez SL para la construcción de una planta de residuos en la parroquia bergondesa de Lubre, concretamente en Obra de Paño. La Xunta ha resuelto someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental por sus "previsibles efectos significativos sobre el medio ambiente".

Como ya informó este diario, la sociedad promueve la construcción de una planta de almacenamiento, valorización y eliminación de residuos industriales no peligrosos en una parcela de 22.840 metros cuadrados de suelo rústico. El promotor destacaba en su proyecto que se trataba de un ámbito ocupado por matorrales que carecía de interés paisajístico, extremo que no comparte la Dirección Xeral de Calidade Ambiental ni el Concello de Bergondo, que presentó un informe en el que advertía de que el enclave en el que la empresa prevé levantar la nave está recogida en el Plan do Litoral como un corredor ecológico. El Ayuntamiento alertaba también del previsible impacto acústico de esta actividad en un enclave en el que hay viviendas y destacaba que el ámbito no disponía de redes de sumideros operativas para realizar las conexiones previstas.

La Xunta apoya sus alegaciones, cuestiona la ubicación propuesta que, advierte, ocasionaría un "impacto paisajístico significativo y alerta además del impacto acústico y del riesgo de vertidos al río Maior.