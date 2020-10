Román Rodríguez asegura que la directora de Oleiros no fue cesada por "el hecho en sí", sino por no informar a "Inspección"

El conselleiro de Educación abordó en una entrevista a la Radio Galega la polémica en torno al Colegio Luís Seoane de Oleiros, cuya directora fue cesada la pasada semana después de que una monitora del transporte escolar se olvidase a un niño de tres años en el interior del autobús.

En palabras de Rodríguez, fue una situación "lamentable" de la que es responsable la empresa del transporte y la trabajadora, que ya fue despedida por parte de la compañía.

El conselleiro de Educación ha asegurado que la jefatura territorial de Inspección "se enteró 24 horas después" y no por parte de la directora del centro, lo que provocó una "pérdida de confianza". "No se le achaca el suceso en sí, sino que no informase a la Inspección", ha manifestado.

Seguidamente, según el relato de Rodríguez, fue este servicio, "formado por funcionarios", el que se reunió con ella y "planteó su dimisión y su cese".