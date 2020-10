El Sinuessa gana por tercera vez el premio a la mejor tortilla de Betanzos

Restaurante Sinuessa se impuso hoy en la final de la X edición de la Semana de la Tortilla de Betanzos por delante de restaurante Casanova, Vinoteca Versalles, Bar Galicia, y Casa Carmen. Es la tercera ocasión en la que Sinuessa recibe este galardón, que recibió también en los años 2017 y 2018.

El jurado de esta edición estuvo formado por tres cocineros profesionales. Estuvo encabezado por el chef y Estrella Michelín Luis Veira, de Árbore da Veira; junto a Adrián Felipez de Miga y Hünico by Adrián Felípez del DoubleTree by Hilton A Coruña; y Dani López de O Camiño do Inglés. Tres cocineros que son referencia en Galicia por su trayectoria profesional y que fueron los encargados de elegir este año la mejor tortilla de Betanzos en una cata a ciegas que fue transmitida por las redes sociales del Concello.

Los tres cocineros destacaron la calidad de las cinco tortillas presentadas, el nivel y "la dificultad para elegir la mejor de las cinco". El presidente del jurado destacó la "calidad de la tortilla de Betanzos, que ha alcanzado posicionarse y ser claramente el referente de este producto en España". Además, valoró el trabajo que hace en esa promoción el Concello de Betanzos junto a los hosteleros de la ciudad.