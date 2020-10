"Como sociedad se ha visto que es necesaria la investigación científica"

Desde su vivienda en Perillo, Jacobo Romero preparó unas pruebas Abau en las que logró la tercera mejor nota de Galicia en la fase general, un 9,87. Ahora, el oleirense, que estudiaba en Santa María del Mar, cursa Ingeniería Biomédica en la Universidad de Barcelona.

¿Qué tal va el comienzo en la facultad?

Llevo poco todavía. Muy bien por ahora. Estoy relajado pero tengo que empezar a ponerme a estudiar día a día.

¿Por qué esa carrera, que parece tan útil ahora con el coronavirus?

Dudaba entre Física o alguna carrera relacionada con el ámbito biosanitario. Medicina lo descarté porque a mí Mates y Física me gustan mucho y las quería compaginar con el ámbito biosanitario. Encontré ésta entre todas las opciones y me llamó la atención. Siempre tuve ese pensamiento de hacer Física y a lo mejor me lo planteo para más adelante.

¿Por qué no hizo Física ahora?

Porque es demasiado general. Yo quería hacer también algo que, mientras lo hiciese, ya tuviese vocación de lo que trabajar en un futuro.

¿Le interesaría investigar o trabajar sobre la Covid-19?

Todavía no me he informado mucho de las salidas específicamente. Material hospitalario, instrumentos biomédicos para detección o interpretación de señales médicas... No estoy todavía seguro de lo qué quiero hacer. En los primeros años son asignaturas muy generales.

Ha vivido una etapa vital tan notable como terminar el instituto y empezar en la universidad, en otra ciudad, en plena pandemia y con confinamientos. ¿Cómo ha sido?

En Bachillerato no tuve la impresión de que hubiese acabado como cuando el colegio, que notas un gran cambio en tu vida. Con esta situación no ha sido un fin de curso que esperaba ni mucho menos, pero dentro de lo que cabe lo hemos aprovechado al máximo. Y el inicio de curso... diferente de lo que me esperaba también. Suele haber eventos y quedadas y no se ha podido. Hemos tenido que sacarnos nosotros las castañas del fuego para conocer a gente e integrarnos.

¿Tiene ahí a conocidos de aquí?

No, tengo a tres amigos pero en otra resi y en otra carrera.

¿Por qué Barcelona?

Mi hermana está estudiando en Girona. Mis primos viven aquí y siempre me gustó mucho venir y ver el ambiente. Quería una ciudad grande y universitaria, conocer a nueva gente y una nueva ciudad alejada de mi zona de confort. Y la universidad está bien reconocida en su ámbito.

¿La pandemia influyó en su elección de carrera?

No, realmente, ya lo tenía pensado. Pero como sociedad se ha visto que es necesaria la investigación científica y más en investigación biomédica. La atención y el interés de la gente se ha despertado con la pandemia. Estoy con ganas ya de acabar y curiosidad de ver el mundillo.

¿Qué diría a quienes este año acaban Bachillerato?

Que disfruten de lo que les queda y no se vengan abajo. Ya habrá tiempo para hacer los planes pendientes y disfrutar con amigos.