La comarca encara sin consenso un nuevo intento de constituir una mancomunidad

La aprobación provisional de los estatutos para la creación de una mancomunidad que integre a Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada y dé relevo al Consorcio As Mariñas saldrá adelante hoy, en el Paraninfo de la Universidade da Coruña, con el voto en contra de Alternativa dos Veciños y la abstención del BNG. Los concejales de las ocho corporaciones locales votarán hoy el texto, que después se expondrá al público y se someterá a periodo de alegaciones, por lo que podrá modificarse. La Diputación y la Xunta deben dar también su visto bueno al documento, que al final tiene que aprobar de modo definitivo cada uno de los ocho concellos integrantes en sus plenos municipales.

El partido de los alcaldes de Oleiros y Carral asegura estar de acuerdo en la constitución de la mancomunidad y defiende que "hay que hacerlo para tener servicios más baratos entre otras cosas", aunque apunta que no está de acuerdo "para nada" con "la forma de actuar del representante de ese organismo", en referencia al presidente del Consorcio y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, según explicó ayer el regidor oleirense, Ángel García Seoane.

"Hay que hacer la liquidación del Consorcio, etc., no saltarse a la torera un montón de obligaciones. Así que nuestro voto va a ser no", sostuvo ayer García Seoane. El partido de la margarita había votado abstención en el pleno que en se dio el visto bueno inicial a los estatutos, sesión en la que también el BNG se abstuvo. "Tenemos 28 ediles en la comarca y Alternativa dos Veciños va a votar que no", señaló ayer el alcalde oleirense, aunque en la votación de mañana se computará un voto por cada concejal de las corporaciones.

El BNG explica que se abstendrá en la votación de los estatutos de la mancomunidad por considerar al Consorcio "un ente opaco y poco democrático". Augura que la mancomunidad será "una administración paralela más, un chiringuito opaco y oscurantista, como fue el consorcio". "Se va a limitar al máximo la participación democrática de los grupos de la oposición, conformándose en la práctica a ser un club de alcaldes sin el necesario control y fiscalización de la gestión que se hace de los recursos públicos", critica.

La votación de hoy supone avanzar de nuevo en la constitución de una mancomunidad, después de un intento frustrado al tiempo que Arteixo abandonaba las filas comarcales y tras una mancomunidad que sí se había llegado a crear, y con A Coruña, pero que se disolvió en 2012 tras casi 27 años de inoperatividad. La creación del ente permitirá a los ocho alcaldes ajustarse a la Ley de bases de régimen local, en vigor desde 2015, sin estar adscritos a Oleiros.