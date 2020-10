La ANPA del Alfredo Brañas se queja de falta de información tras detectar positivos

La Asociación de Nais e Pais del colegio Alfredo Brañas, de Paiosaco, denuncia que las familias no recibieron información suficiente tras detectarse contacto directo con personas que han dado positivo en coronavirus. Actualmente, el colegio cuenta con dos clases de Infantil confinadas. Según explica la asociación, el comunicado oficial se hizo el lunes 19, pero las familias no lo supieron hasta pasadas unas jornadas, así que, los 22 pequeños acudieron a clase al día siguiente. Algunas familias, según dice la asociación, no recibieron ninguna llamada y están confinadas por voluntad propia. Se quejan de que no se les han practicado la PCR a los niños, de modo que no saben si están o no contagiados y las familias tampoco tienen claro si han de llevar a sus niños a clase mañana o si han de seguir en casa.