"Las nutrias hacen una limpia espectacular de cangrejo americano y peces invasores"

El naturalista Juan Veiga ha sido uno de los ponentes en las jornadas organizadas por la reserva de biosfera y el Grupo Hábitat, del que forma parte, para reivindicar a la nutria, elegida especie del año por la entidad de custodia del territorio. Gran conocedor de las poblaciones de estos mamíferos en la comarca, ha colaborado con investigaciones y publicaciones científicas sobre esta especie que, celebra, ha resurgido en los últimos años tras resistir a la caza y la contaminación de los ríos y que "en Cecebre se ven bien de día, mientras que en España son más nocturnas", afirma.

¿Y eso por qué?

Porque hay mucho alimento y tranquilidad. Se hacen muy urbanitas, como las aves de la ría de O Burgo, que no se escapan. Y ellas [las nutrias] tenemos la suerte de que su actividad es más diurna que nocturna En Cecebre, entre el cangrejo americano, que es bestial lo que tenemos allí, más todas las especies de peces que hay, tenemos esa suerte. Ahora mismo, si tuvieras oportunidad de ir al puente de Cecebre, el de Orto, seguramente verías a una madre con dos crías.

¿Qué comen las nutrias?

Siempre de toda la vida, pescado. Trucha, salmónidos... En Cecebre hay mucho pez invasor. Tuvo la mala suerte Cecebre de que se le metiera mucha invasora.

¿Y comen cangrejos?

Sí, mucho. Hace diez años teníamos una invasión, ibas pisando cangrejo a finales de agosto y principios de septiembre. Lo vino a coger gente de Castilla, del Bierzo, para comer, porque tienen costumbre de comer cangrejo de río, y lo comen las nutrias, garzas, pato? no es su base, pero lo comen hasta los jabalíes? Todo el mundo come cangrejo (ríe); es muy fácil capturarlo. Aunque no te guste mucho? Como antiguamente, ibas andando por ahí en Galicia y comías castañas. La nutria, para buscarla, buscas los excrementos y aquí suelen ser rojos por culpa del cangrejo americano. En otros sitios son grises, negruzcos... de pescado.

¿Suele haber nutrias en el área coruñesa y As Mariñas?

Sí, sí, sí. Tuvo una muy buena expansión. Tú vas a la ría de O Burgo y las ves. Lo que pasa es que la gente no mira. Las nutrias utilizan mucho el puente de O Burgo romano, donde se pegan mejilloncillos y vienen a comer, les encanta. Con la marea medio alta, están siempre rascando allí. Están en Cecebre, el río Barcés, el San Pedro, el Gándara, el famoso con el que quieren acabar con la vía ártabra... ahí hay nutrias.

¿Sí?

Sí, y ahí también hay escribanos palustres, martiños pescadores...

Decía que ha la nutria ha tenido buena expansión. ¿No había tantas hace unos años?

Hasta hace poco se cazaba. Estaba prohibido pero se cazaba por la piel a nivel mundial. La mal llamada alimaña, se decía en España.

¿Por que se veía así?

El hombre, cualquier bicho que comiera algo que nosotros queríamos comer, se tenía la costumbre en este país de llamarle alimaña.

¿Cuándo comenzaron a expandirse en la comarca?

En los últimos casi ocho años. Ahora a nivel español ya se empieza a ver.

¿Qué ha cambiado?

Lo primero, un poquito la limpieza de los cauces de los ríos. La nutria, si tiene comida, va a ir.

¿Dónde estaban antes?

En lagos y ríos más arriba, en altas montañas, donde estaban los ríos más limpios y estaba la comida. La mayor causa de muerte era por hambre. Hoy en día, en Cecebre, es por el hombre, por atropellos. En un año murieron cuatro atropelladas, porque para bajar al río tienen que cruzar la carretera. Ahora conseguí que Cambre y la reserva impulsen un paso subterráneo.

¿Cuántas hay Cecebre?

Ahora mismo, fijas hay tres hembras que crían: una tiene dos crías bastante adultas que ya pescan solas, otra tiene una cría aún más adulta y otra, dos crías chiquitinas. Y más abajo en el Mero vuelve a haber, igual que en ría de O Burgo y afluentes. Suele haber en cada cuenca cerca de la ría un par de familias.

¿Qué aportan?

Por ejemplo, de cangrejo americano hacen una limpia espectacular. Y de peces invasores. Se alimentan de esto y hacen una regulación. Y al visón americano, que es un depredador terrible, lo aparta, es más grande Un río con nutrias es un río limpio, con vida. O con comida; cuanto más limpio, más comida hay.

¿Ya no se caza?

No, ahora hay un conflicto con los pescadores que dicen que el cormorán y la nutria acaban con los salmones. Los animales estuvieron ahí toda la vida y siempre hubo peces. Y en realidad son los contaminantes, fertilizantes, la sobrepesca... influye todo. Pero como hay que echarle la culpa a alguien...