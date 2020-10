Una tertulia literaria para reclamar libros nuevos para la biblioteca de Cambre

Los concejales nacionalistas Dani Carballada y Brais Cubeiro, acompañados por militantes del BNG de Cambre, celebraron ayer una pequeña tertulia literaria, adaptada a las restricciones impuestas por la pandemia, para reclamar la renovación de los fondos de las bibliotecas municipales. Los nacionalistas lamentan que la sala de lectura recién estrenada mantenga vacías las estanterías reservadas a las novedades desde principios de año. La falta de nuevos fondos afecta incluso a las lecturas escolares obligatorias, denuncian. "Por primera vez en décadas, los títulos de lectura obligatoria para el alumnado de primaria y secundaria del Concello de Cambre no están disponibles en las bibliotecas públicas municipales", denuncian desde la agrupación.

La formación relata que desde finales del año pasado no entra una novedad editorial. Se trata, lamentan, de una situación "inexplicable" que atribuyen a la gestión "calamitosa" del Gobierno local. El BNG apunta que tras meses de "sequía bibliográfica", el Concello se ha acogido a una subvención de la Xunta para adquirir libros, pero recuerda que la bibliotecaria se jubiló el pasado mes de marzo y que los nuevos fondos no podrán incorporarse a las estanterías hasta que "haya alguien con atribuciones para catalogarlos debidamente", dado que se trata de un trabajo que no puede encargarse a los auxiliares.

A consulta de este diario, el Gobierno local apuntó que ya ha iniciado el proceso de compra de los fondos y destaca que se puso en contacto a principios de curso con los centros educativos para que les facilitasen las lecturas obligatorias. "La semana pasada llegó el último de los listados", sostiene un portavoz del Ejecutivo municipal, que afirma que los centros de enseñanza "agradecieron al Concello su trabajo y el trabajo coordinado entre ambas partes".