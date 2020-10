Aranga se moviliza por su informático

"Yo no sé casi nada de informática y ahora todo tiene que ser a través de internet", apunta Lucía Vidal, vecina de Aranga de 59 años que ha impulsado una campaña de recogida de firmas para exigir la reapertura de las aulas de informática y el regreso del técnico que se encargaba de su gestión. La petición arrancó hace tres semanas y ha logrado reunir 460 rúbricas que acaban de entrar por registro en el Ayuntamiento. Se trata de un número inusualmente alto de apoyos en un pueblo de 1.849 vecinos en el que rara vez se producen este tipo de movilizaciones y menos en el transcurso de una crisis sanitaria que limita los movimientos y más las recogidas puerta a puerta.

Sus promotores apelan a los perjuicios derivados del cierre de las aulas de informática desde el pasado mes de marzo por la emergencia sanitaria y piden que se reabran "con horarios y aforos compatibles con las necesarias medidas de seguridad y salubridad". La petición es anterior a la declaración de un nuevo estado de alarma, pero los firmantes apuntaban ayer que, pese al recrudecimiento de la situación, existen alternativas para garantizar este servicio, "más necesario que nunca" por la pandemia que, dicen, ha multiplicado los trámites telemáticos: "Hace mucha falta, podrían mantener al menos un servicio online para resolver dudas o abrir las aulas con cita previa", apunta Mónica, una ganadera de Cambás, integrante de la Asociación de Nais e Pais (ANPA) con tres hijos estudiantes: "En casa no hay ordenadores para todos", apunta.

Ella, como el resto de los firmantes consultados ayer por este diario, destacaban ayer la "experiencia y valía profesional" del informático que ha prestado servicio al Concello durante más de veinte años. "Una maravilla, era un encanto, te ayudaba en todo, te lo explicaba todo con mucha paciencia. Yo le llevé una vez el móvil y me lo arregló sin cobrarme", explicaba ayer Isabel Sánchez, vecina de Muniferral. Ella y su vecina Alicia Pérez, residente en Baracaldo natural de Aranga que lleva ya meses en el pueblo, acudían a clases o consultaban sus dudas con este técnico, algunas tan básicas y tan necesarias en un momento de especial aislamiento como el manejo de redes sociales. "Nos ayuda a todos, pequeños, mayores, a hacer un currículum, a enviar un documento.... Si te fallaba internet iba hasta tu casa a ayudarte", incidía Neli Fernández, otra vecina de Aranga.

El alcalde, Alberto Platas, del PP, rechaza la petición, que atribuye a una "maniobra política de la oposición". "Sería una irresponsabilidad por mí parte abrir las aulas", argumentaba ayer el regidor, que descarta un servicio de asistencia online o mediante cita previa y que recalca que el informático "no está en plantilla": "Es un autónomo". El mandatario ve fuera de lugar la reclamación en plena crisis sanitaria: "Como no hay cosas más importantes, vamos con esas chorraditas", ironizó a consulta de este diario Platas, que incidió en que desde la declaración hace unos días de nuevo del estado de alarma han cancelado todas las actividades. El regidor defendía además que alrededor de cien de los firmantes "no son empadronados" y que han estampado su rúbrica menores.

El PSOE negó ayer estar detrás de esta campaña de firmas, aunque no oculta su apoyo. La edil Sandra Pena admite la necesidad de extremar las precauciones por la Covid, pero recuerda al regidor que la petición es anterior al nuevo estado de alarma y que el Concello sí ofertó en septiembre actividades como natación, patinaje, dibujo o manualidades (ahora suspendidas). "¿Por qué informática no?", pregunta la edil, que ve preciso un apoyo informático, aunque sea online, dado que la pandemia ha multiplicado la necesidad de recurrir a las nuevas tecnologías para cualquier trámite. El BNG, sin representación, incidía también ayer en la necesidad de mejorar el servicio informático: "La pandemia no puede ser una coartada para los recortes", apuntó la formación, que apeló al importante papel que juegan las aulas de informática: "Es un lugar donde se aprende, se garantiza el acceso a la cultura y el empleo y también un lugar de sociabilización".