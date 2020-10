El PP rechaza en el Parlamento consignar fondos en el presupuesto para O Pasatempo

Todo apunta a que no habrá fondos en el presupuesto de 2021 para rehabilitar el parque de O Pasatempo de Betanzos, declarado provisionalmente Bien de Interés Cultural en 2018, catalogación que adquirió carácter definitivo el pasado febrero. El recinto, "único y sin igual" según recoge la declaración de la Consellería de Cultura, agoniza a la espera de fondos, pero el PP en el Parlamento votó ayer en contra de una proposición no de ley del BNG para instar a la Xunta a incluir una partida para su rehabilitación en las cuentas del próximo año. ¿El motivo? La necesidad de elaborar antes un plan de conservación que especifique las medidas a acometer y el presupuesto preciso, alegan.

La necesidad de elaborar antes este documento fue aducida por el PP en los últimos años para justificar su negativa a consignar fondos para la restauración, pero de momento no han trascendido avances en su tramitación. La demora en redactar este plan contrasta con el avanzado estado de deterioro de O Pasatempo, como admitía la propia Xunta en la resolución de febrero de 2018 con la que arrancaba el expediente de declaración de BIC: "Es un bien vulnerable que requiere de manera urgente ahondar en su protección y adecuada gestión", recogía la resolución, que apelaba a su "fragilidad" por el "abandono y las agresiones". La necesidad de actuar cuanto antes fue advertida por los expertos que en 2016 redactaron en anteproyecto de restauración, que alertaron del "riesgo de desaparición" de varios elementos y de la "velocidad con la que se han degradado conjuntos emblemáticos".

La diputada nacionalista Mercedes Queixas apremió ayer sin éxito a comenzar ya a rehabilitar los elementos más deteriorados y puso de ejemplo la intervención conjunta de Concello y Diputación para recuperar el Estanque del Retiro, que cuenta con una partida de más de medio millón de euros. "No estamos ni en tiempo de descuento, cada día desaparece algo del parque. ¿Entre cuánto papel nos tenemos que seguir perdiendo antes de actuar?", preguntó. Su alegato contó con el apoyo del PSOE, pero no del PP. El diputado José Luis Ferro recordó que el parque es propiedad del Concello de Betanzos, "responsable de su conservación". El popular reiteró el "compromiso" de la Xunta con O Pasatempo, que ilustró con su declaración de BIC, un trámite que también se hizo de rogar, el primer expediente se inició en 1981 y la distinción no llegó hasta 2020.