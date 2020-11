"En las salas de pequeño aforo es donde se vive el verdadero ambiente del rock"

Tras 15 años de artículos y entrevistas para la revista musical Popular 1 y años como promotor y programador de conciertos, Fernando Tanxencias Sampedro, vecino de O Temple, recoge en Todo en nombre del rock and roll decenas de entrevistas y encuentros con estrellas como Lemmy de Motörhead Kris Kristofferson, Nikki Sixx de Mötley Crüe y bandas como Scorpions o Deep Purple. El libro puede solicitarse en su mail (fernando.tanxencias@gmail.com) por veinte euros.

¿Por qué ese título?

Es lo primero que se me ocurrió. No es que el libro haya sido construido a partir del título, pero... Llevo 15 años escribiendo para Popular 1, críticas, artículos, entrevistas... hace ya tres o cuatro años se me ocurrió la idea de recopilar algunas de esas entrevistas en un libro. Pero vas dejando la idea hasta que estuvimos dos meses encerrados y dije: "Ahora es el momento". Haciendo mías las palabras de Magic Johnson, que decía: "No te preguntes qué puede hacer el baloncesto por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por el baloncesto"... Yo he sido uno más aportando un grano de arena y siempre con la mayor de las ilusiones y de las pasiones. A mí el rock and roll me ha dado más de lo que yo le he dado al él.

¿Y qué le ha dado?

La vida. Para mí la música, digo rock and roll pero me refiero a la música, digamos que es el motor que anima a levantarse cada día. Un día sin música es un día perdido. Aunque la música me haya dado más a mí que yo a ella, creo que a base de los escritos, entrevistas o de la organización de conciertos, hacer posible que bandas extrajeras y naciones recalaran, en muchos casos por primera vez, en esta ciudad -no solo en el Forum Celticum, donde estuve programando hasta ahora cierra-... Proporcionar esa satisfacción a una inmensa minoría, porque no deja de ser una cosa bastante underground, es la manera que tengo yo de devolverle un poco al rock, a la música y a la gente que nos está siempre apoyando.

¿Qué concierto le hizo más ilusión poder programar?

¡Ay, muchos! Pero así a bote pronto, precisamente el primero que hice, que fue Mother Superior en Mardi Gras, en 2005. Como las grandes cosas, surgió un poco por casualidad. Tenía la librería de comics primera que hubo en A Coruña, Tanxencias, y se cumplían 10 años y me apeteció celebrarlo con un concierto. Se pudo conseguir en la Mardi Gras y fue un sold out impresionante. Y vinieron dos años más seguidos. Creo que aún se recuerdan los conciertos de Mother Superior. Y a nivel un poco más masivo, en capitol Reverend Horton Heat, y los New York Dolls año y pico después de tocar en Riazor; conseguimos meterlos en Capitol y fue otra noche de esas que dices histórica.

¿Alguno que no consiguiera y le diera especial pena?

Uy, de esos hay muchos. La lista sería interminable. Hay una pequeña frustración personal con The Hangmen. Estaban programados ahora para septiembre en Forum Celticum pero evidentemente no se pudo celebrar. Y creo que en 2008 o 2009 los había conseguido para Mardi Gras pero la bajista cogió una intoxicación alimenticia y tuvo que ir al hospital y no llegaron a tiempo de actuar. Vuelven a estar programados, en Mardi Gras, si todo va bien, para septiembre de 2021. La lista de deseos es interminable, pero hay que ceñirse a las circunstancias. Estamos hablando de salas de mediano y pequeño aforo, que en realidad es donde se vive y respira el verdadero ambiente del rock.

¿Alguna anécdota o personalidad que le llamara la atención?

Aparte de entrevistas, hay unos pequeños bonus en cada una, contextualizadas y con historietas más personales, más de interacción. Digamos el making of. Con Kris Kristofferson, no voy a soltar spoilers, pero compartir una jornada con alguien como él es increíble. Toda una estrella, uno de los mitos del country rock americano, que te trate como si fueras su vecino es impresionante. O Nikky Sixx, líder de Mötley Crüe, también es muy cómica esa velada. Hay muchas. Y está funcionando tan bien que habrá otro libro.

¿Cuántas entrevistas son?

Son 30 entrevistas en total pertenecientes a 20 artistas o grupos distintos. De algunos como Deep Purple o Scorpions van varios miembros por separado.

Usted que ha vivido tan de cerca, o desde dentro, el mundo de la música en vivo en salas, ¿cómo ve el panorama ahora?

Absolutamente desolador, empezando por nuestra querida Forum Celticum que nos acaba de dejar. Y me temo, ojalá me equivoque, que no será la última. Esto pinta muy mal. Dos años en blanco igual a más de uno se le hacen muy cuesta arriba.

¿Destaca algún recuerdo del Forum Celticum?

Cada noche, cada concierto, era una aventura. Yo ahora llevaba cuatro años allí y animé a los propietarios a abrir un poco más el abanico y entramos de lleno en el circuito de las giras nacionales e internaciones. Bandas como Hamlet o como Ñu a nadie se le hubiera ocurrido que podrían recalar en el Forum. A la hora de afrontar un concierto, los músicos son como invitados a cenar en tu casa.