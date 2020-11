El servicio de recogida de basura de As Mariñas no funcionará el martes

El servicio de recogida de basuras y los puntos limpios del Consorcio As Mariñas no funcionarán el martes, 3 de noviembre, de acuerdo con el convenio colectivo en vigor para el centro de trabajo de Cespa As Mariñas. También permanecerán cerrados las oficinas del Consorcio como los puntos limpios.