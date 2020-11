'Vacínate co mel', lema de la feria de este producto que se celebra en Perillo el domingo

El Concello de Oleiros celebrará el próximo domingo día 8 la edición número 31 de su Feira do Mel, de nuevo frente al mercado municipal de Perillo y con un curioso lema: Vacínate co mel. A causa de la pandemia, en esta edición no habrá ninguna de las actividades paralelas habituales, como actuaciones musicales, magosto, queimada o los obradoiros infantiles.

La feria se celebrará en horario de 10.00 a 15.00 horas. Expositores de distintas localidades estarán presentes para vender tanto miel como otros productos relacionados. Se controlará la afluencia, con una zona de entrada y otra de salida y los puestos estarán separados.