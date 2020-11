Los Franco deberán entregar al Estado As Torres de Meirás el 10 de diciembre

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha accedido a la solicitud de la Abogacía del Estado y ha decretado la ejecución provisional de la sentencia que ordena a los herederos del dictador Francisco Franco devolver As Torres de Meirás al Estado sin derecho a percibir ninguna indemnización. La jueza Marta Canales ha fijado la entrega voluntaria del inmueble el 10 de diciembre a las 11.00 horas. Tal y como avanzó LA OPINIÓN, los Franco no se oponen a la ejecución provisional del fallo, pero de todos modos la magistrada les advierte en el auto de que, de no proceder a la entrega en el día y horas señalados, "se procederá en el mismo acto al inmediato desalojo".

En un auto de ayer, 6 de noviembre, la jueza decreta que, "por motivos de seguridad y con el fin de preservar la integridad del bien", la entrega de las llaves de As Torres se celebrará en el propio pazo bajo la presencia de la comisión judicial.

La ejecución provisional de la sentencia, que los Franco ya han recurrido, fue solicitada por todas las administraciones que tomaron parte en el proceso: el Estado, la Xunta, la Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de Sada y A Coruña.

Queda todavía un largo proceso judicial por delante, pero a partir del 11 de diciembre, "provisionalmente", As Torres de Meirás serán del Estado. Una histórica reivindicación que permitirá, de inicio, que los itinerarios por este Bien de Interés Cultural dejen de ser gestionados por la Fundación Francisco Franco, como avanzó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

La gestión de las visitas a este BIC, que por ley debe abrir al público al menos cuatro días al mes, será uno de los primeros retos que afrontará al Estado, que ya ha recibido las primeras propuestas.

Nada más saber que los Franco no se opondrían a la ejecución provisional de la sentencia, el alcalde de Sada, Benito Portela, de Sadamaioría, planteó la firma de un convenio entre las administraciones públicas competentes para la gestión del pazo que implique su apertura diaria y no solo cuatro días al mes, como actualmente. El regidor detalló ayer que el Concello se ofrece a gestionar las visitas desde el 11 de diciembre "para restaurar la memoria y la dignidad de las víctimas del régimen franquista". Portela abogaba ayer por convertir As Torres en un "centro de recuperación de la memoria histórica y de estudio de la vida y obra de Emilia Pardo Bazán". En los itinerarios por este bien, apuntó, debe figurar todos los detalles de su adquisición, "la extorsión forzada" y las "víctimas del proceso". Los historiadores que participaron en este proceso han apuntado también a la necesidad de que las visitas a este BIC ofrezcan un relato fiel y resalten también la figura de la propietaria original de As Torres, Emilia Pardo Bazán.

La recuperación de As Torres de Meirás llega tras décadas de reivindicaciones y desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ya han pedido ya autorización al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para celebrar un homenaje a las víctimas del franquismo en sus jardines una vez pase a ser patrimonio público . El colectivo defiende que este acto servirá "de punto de partida para resignificar ese espacio y revertir desde el punto de vista cultural y simbólico el uso que se hizo en el régimen franquista". La asociación detalla que? el acto consistiría en un concierto homenaje "en el que participarían supervivientes y familiares de víctimas de la represión".

Quedan todavía varios flecos pendientes que deberán abordarse a partir de ahora. Formaciones como el BNG de Sada reclamaban ya esta semana a la Abogacía del Estado que presente otra demanda para recuperar los terrenos extramuros, donde se encuentra la conocida como Casa de las Conchas. Solicitan también que se garantice la estabilidad profesional del personal laboral del pazo. El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, celebró ayer el acuerdo judicial para la ejecución provisional de la sentencia, que considera un "triunfo de la democracia".