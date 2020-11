La Asociación Cultura Aberta teme su desaparición tras no conseguir una subvención

La Asociación Cultura Aberta de Carral se muestra "muy crítica" con "la política de subvenciones para las asociaciones culturales de base en este año 2020 de la Diputación". La entidad, que no ha obtenido la puntuación suficiente para obtener fondos en la convocatoria de una línea de ayudas por concurrencia competitiva, advierte de que la pérdida de la financiación provincial pone en jaque la continuidad de sus actividades. La Diputación explica que la solicitud presentada por la asociación no obtuvo el mínimo de puntuación requerido en el apartado de criterios objetivos.

Cultura Aberta asegura sentirse "infravalorada y despreciada por la política cultural del ente provincial a causa de la desestimación de la subvención", debido a que no alcanzó la puntuación mínima de 35 puntos establecida para la concesión de los fondos, "por primera vez después de 16 años de funcionamiento activo y con unas actividades permanentes y consolidadas en el tiempo que alcanzaron siempre la necesaria puntuación y, por lo tanto, la financiación de la Diputación" para desarrollar sus actividades anuales. "Una tarea cultural de raigambre y alabada la realizada por Cultura Aberta, que ahora no se entiende que no sea lo suficientemente meritoria para ese organismo público", critica la entidad carralesa en una nota de prensa.

Recuerda que cuenta con la Escola de Música y con el Grupo de Música Tradicional Arnela, desde el año 2009; que lleva más de 13 años con la organización de las Xornadas de Recuperación da Memoria Histórica; y publicó varios libros; lleva cuatro ediciones del Premio de Fotografía Manuel Ferrol, entre otras actividades.

"No entendemos ni compartimos este cambio de criterios, además de sentirnos doblemente ofendidos porque la puntuación alcanzada por parte de nuestra entidad fue de 34,66 de un mínimo de 35", lamenta. Cuestiona también los "importes muy elevados" concedidos a otras asociaciones. Y advierte: "La no concesión de ningún tipo de ayuda por parte de la sección de Cultura de la Diputación para este año se junta con que llevamos desde nuestro nacimiento como entidad cultural, sin ningún tipo de subvención de ningún otro organismo oficial, lo que provoca la paralización de todas nuestras actividades y la reflexión sobre la desaparición de la asociación, que abordaremos en los próximos días", señalan.

La Diputación aclara que las solicitudes se evalúan con baremos y criterios objetivos. Detalla que los datos que facilitó la asociación en su solicitud no alcanzaban la puntuación mínima.